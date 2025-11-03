Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν εκτροχιάστηκε ένα τρένο, σήμερα το πρωί, στη βορειοδυτική Αγγλία, λόγω κατολίσθησης του εδάφους, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την έρευνα που διεξάγει ο διαχειριστής του δικτύου.

Η αστυνομία μεταφορών διευκρίνισε ότι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γλασκώβη της Σκωτίας στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιούστον του Λονδίνου. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 6.10 το πρωί στο Σαπ, στην κομητεία Κάμπρια, σε μικρή απόσταση από τα ορεινά της Περιοχής της Λιμνών και είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κυκλοφορία των τρένων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρώτο βαγόνι ξέφυγε από τις ράγες, όμως παρέμεινε όρθιο.

Το συμβάν οφείλεται πιθανότατα σε μια κατολίσθηση του εδάφους, σε μια ζώνη που επλήγη από «ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες» ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία Network Rail, επισημαίνοντας ότι «οι εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση».

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών ανέφερε ότι μόνο τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κανείς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Το ατύχημα σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα τρένο στην ανατολική Αγγλία, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι. Στον ύποπτο ασκήθηκε σήμερα δίωξη για απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

