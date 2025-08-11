Ισραήλ: Έγραψαν «Ολοκαύτωμα στη Γάζα» στο Τείχος των Δακρύων

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ το γκράφιτι «Υπάρχει Ολοκαύτωμα στη Γάζα» που έγραψαν άγνωστοι στα εβραϊκά στο Τείχος των Δακρύων (Δυτικό Τείχος) και στη Μεγάλη Συναγωγή του Ισραήλ. Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το γκράφιτι στο Τείχος, με κόκκινα γράμματα, να εκτείνεται σε αρκετούς λίθους.

Συνελήφθη ένας 27χρονος ως ύποπτος και θα ανακριθεί.



Νωρίτερα, ο Ραβίνος του Τείχους, καταδίκασε την πράξη ως βεβήλωση και ζήτησε από την αστυνομία να διερευνήσει το περιστατικό.

כתובת רוססה על הכותל הדרומי: "יש שואה בעזה", רב הכותל הגיב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין". pic.twitter.com/0sJFIV4nCr — שילה פריד🇮🇱 (@shilofreid) August 11, 2025



«Ένας ιερός τόπος δεν είναι χώρος έκφρασης διαμαρτυριών - όποιες κι αν είναι αυτές - και ακόμη περισσότερο όταν γίνεται στον ιερότερο τόπο για ολόκληρο τον εβραϊκό λαό», τονίζει σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, το οποίο διαχειρίζεται τον χώρο. «Η αστυνομία πρέπει να διερευνήσει το περιστατικό, να εντοπίσει τους δράστες αυτής της βεβήλωσης και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη».





Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ισραηλινή αστυνομία, αναφέρουν οι Times of Israel.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι μια επαγγελματική ομάδα καθαρισμού θα αφαιρέσει τα γκράφιτι «σύμφωνα με τις οδηγίες που συνάδουν με τον εβραϊκό νόμο».



Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ τόνισε ότι «η Ισραηλινή Αστυνομία θα ενεργήσει με αστραπιαία ταχύτητα για να συλλάβει τον δράστη και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του κόμματος Μπλε και Λευκού-Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντς, καταδίκασε το περιστατικό, αποκαλώντας τη «βεβήλωση» του «ιερότερου τόπου για τον εβραϊκό λαό έγκλημα κατά ολόκληρου του λαού του Ισραήλ».



Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έγρψε στο X ότι «αυτές οι αρχαίες πέτρες είναι εμποτισμένες με τη μακρά ιστορία του λαού μας, μια ιστορία οικοδόμησης, καταστροφής, αίματος, διωγμών και Ολοκαυτώματος, και ξανά οικοδόμησης και αναβίωσης. Όσοι είναι ικανοί να τις μολύνουν με αηδιαστικές αντισημιτικές συκοφαντίες αίματος έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι Εβραίος».

שכחו מה זה להיות יהודים.



האבנים העתיקות האלה, שספוגות בהיסטוריה הארוכה של עמנו, היסטוריה של בניין, חורבן, דם, רדיפות ושואה, ושוב בניין ותקומה. מי שמסוגל לטמא אותן בעלילות דם אנטישמיות חולניות שכח מה זה להיות יהודי.



אני קורא למשטרת ישראל להפוך כל אבן כדי למצוא את מי שהרשו עצמם… pic.twitter.com/89m2gf5HJi — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) August 11, 2025

Πηγή: skai.gr

