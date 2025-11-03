Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να σχεδιάζει αποστολή στο Μεξικό, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και στελεχών της CIA, για την εξουδετέρωση καρτέλ ναρκωτικών, μια επιχείρηση που, αν εγκριθεί, θα αποτελέσει ρήξη με την πολιτική όλων των προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο NBC, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει λεπτομερή σχεδιασμό για μια νέα αποστολή, η οποία προβλέπει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών στο Μεξικό με στόχο τα καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με δύο εν ενεργεία και δύο πρώην υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το σχέδιο.

Οι πρώτες φάσεις εκπαίδευσης για την πιθανή αποστολή, η οποία θα περιλαμβάνει χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Μεξικού, έχουν ήδη ξεκινήσει, ανέφεραν οι δύο εν ενεργεία αξιωματούχοι. Ωστόσο, μια άμεση ανάπτυξη δυνάμεων δεν θεωρείται επικείμενη, σύμφωνα με τους ίδιους και έναν εκ των πρώην αξιωματούχων. Οι συζητήσεις για το εύρος της αποστολής βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, πολλές από τις οποίες θα προέρχονται από τη Διοίκηση Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC), θα ενεργούν υπό την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, στο πλαίσιο του λεγόμενου καθεστώτος “Title 50”, το Κεφάλαιο 50 του Ομοσπονδιακού Κώδικα των ΗΠΑ, που ρυθμίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις μυστικές επιχειρήσεις, όπως ανέφεραν οι δύο εν ενεργεία αξιωματούχοι. Είπαν επίσης ότι θα συμμετείχαν και αξιωματούχοι της CIA.

Μια αποστολή των ΗΠΑ που θα χρησιμοποιούσε αμερικανικές δυνάμεις για να πλήξουν στόχους καρτέλ εντός του Μεξικού θα άνοιγε ένα νέο μέτωπο στην εκστρατεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των καρτέλ ναρκωτικών στο Δυτικό Ημισφαίριο, σημειώνει το NBC. Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση έχει επικεντρωθεί στη Βενεζουέλα και σε πλήγματα εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Η υπό σχεδιασμό αποστολή θα αποτελούσε ρήξη με την πολιτική προηγούμενων αμερικανικών κυβερνήσεων, οι οποίες είχαν στείλει διακριτικά ομάδες της CIA, του στρατού και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Μεξικό για να υποστηρίξουν τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, αλλά όχι για να αναλάβουν άμεση δράση εναντίον των καρτέλ.

Εάν το σχέδιο λάβει τελικά το «πράσινο φως», η κυβέρνηση σκοπεύει να το κρατήσει απόρρητο και να μην δημοσιοποιεί τις ενέργειες που θα σχετίζονται με αυτό, όπως έχει πράξει και με τους πρόσφατους βομβαρδισμούς πλοίων ύποπτων για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δύο εν ενεργεία και δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο της νέας αποστολής που σχεδιάζεται, οι αμερικανικές δυνάμεις στο Μεξικό θα χρησιμοποιούν κυρίως drones για να πλήξουν εργαστήρια ναρκωτικών, μέλη και ηγετικά στελέχη των καρτέλ. Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις απαιτούν χειριστές στο έδαφος, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τον Φεβρουάριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε έξι μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, καθώς και τις οργανώσεις MS-13 και τη συμμορία Tren de Aragua της Βενεζουέλας, ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η κίνηση αυτή δίνει στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και στις στρατιωτικές μονάδες ευρείες νομικές εξουσίες για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατασκοπείας και μυστικών δράσεων εναντίον των εγκληματικών δικτύων.

Ο Τραμπ είχε παραδεχθεί δημόσια νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι είχε εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και είχε δηλώσει πως η κυβέρνησή του θα μπορούσε να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά καρτέλ και σε χερσαίο έδαφος εκεί.

Το NBC News είχε μεταδώσει τον Απρίλιο ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει επιθέσεις με drones κατά καρτέλ στο Μεξικό. Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, η αποστολή που σχεδιάζεται για το Μεξικό δεν έχει στόχο την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης της χώρας, ανέφεραν οι δύο εν ενεργεία και δύο πρώην αξιωματούχοι.

Έντονη ήταν η αντίδραση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μετά το ρεπορτάζ του NBC τον Απρίλιο, η οποία δήλωσε ότι

«απορρίπτουμε κάθε μορφή παρέμβασης ή ανάμειξης. Αυτό είναι απολύτως σαφές· το Μεξικό συντονίζει και συνεργάζεται, αλλά δεν υποτάσσεται».

Η αμερικανική κυβέρνηση θα προτιμούσε να συντονιστεί με το Μεξικό για οποιαδήποτε νέα αποστολή κατά των καρτέλ ναρκωτικών, ωστόσο οι αξιωματούχοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο δράσης χωρίς τη συγκατάθεση ή συνεργασία του Μεξικού, σύμφωνα με δύο εν ενεργεία και δύο πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ηγείται στρατιωτικής εκστρατείας κατά πλοίων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνησή του, επρόκειτο να μεταφέρουν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει ότι 64 άτομα, ανάμεσά τους και μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, σκοτώθηκαν σε 15 επιθέσεις εναντίον 16 πλοίων στην Καραϊβική Θάλασσα και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματα ή άλλα στοιχεία των θυμάτων.

Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις για τις κατηγορίες σχετικά με τα πλοία, τους επιβαίνοντες, το φορτίο ή τον αριθμό των νεκρών, τραυματιών ή επιζώντων, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Ο στόχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα δεν περιορίζεται μόνο στα στρατιωτικά πλήγματα κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, αλλά επιδιώκει και μια εκστρατεία πίεσης κατά του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Η αμερικανική κυβέρνηση τον έχει κατηγορήσει ότι είναι μέλος καρτέλ ναρκωτικών και προσφέρει ανταμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Στο Μεξικό, σύμφωνα με το NBC News, η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ έχει ήδη επιτρέψει στη CIA να επεκτείνει τις πτήσεις επιτήρησης που ξεκίνησαν επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Υπό την ηγεσία της, η χώρα έχει αναπτύξει 10.000 στρατιώτες στα σύνορα με τις ΗΠΑ, έχει αυξήσει τις κατασχέσεις φαιντανύλης και έχει προχωρήσει στην έκδοση 55 υψηλόβαθμων στελεχών καρτέλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ, ωστόσο, δείχνουν ότι αμφισβητεί την ικανότητα της μεξικανικής κυβέρνησης να ελέγξει τα καρτέλ.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την πρόεδρο, είναι μια εξαιρετική και πολύ θαρραλέα γυναίκα, αλλά το Μεξικό κυβερνάται από τα καρτέλ», είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα.



