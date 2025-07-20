Συρία: Περισσότεροι από 1.000 νεκροί σε μια εβδομάδα από τις συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις στη νότια Συρία κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ο τελευταίος απολογισμός από την περασμένη Κυριακή περιλαμβάνει 336 Δρούζους μαχητές και 298 Δρούζους αμάχους, εκ των οποίων 194 «εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από μέλη δυνάμεων που υπάγονται στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών».

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται επίσης 342 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και 21 Βεδουίνοι, μεταξύ των οποίων τρεις άμαχοι «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εξάλλου, 15 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα, διευκρίνισε το Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

