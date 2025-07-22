«Ήμασταν αναγκασμένοι να τρώμε σαν σκυλιά»: η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατήγγειλε σε έκθεσή της που δημοσιοποίησε χθες Δευτέρα τις «καταχρήσεις» των αρχών σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, του ρεπουμπλικάνου που αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητά του.

Υπερπληθυσμός εγκλείστων, κράτηση ή επεξεργασία υποθέσεων σε συνθήκες πολικού ψύχους, εξαναγκασμός ανθρώπων να κοιμούνται στα δάπεδα, ή υπό φως νέον που ποτέ δεν σβήνει, στέρηση βασικής υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης: η έκθεση που παρουσίασε χθες η ΜΚΟ επικεντρώνεται σε τρία κέντρα κράτησης, που βρίσκονται όλα στη Φλόριντα — το Krome North Service Processing Center, το Broward Transitional Center και το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μαϊάμι.

Βασίζεται σε μαρτυρίες οκτώ ανδρών και τριών γυναικών, που κρατήθηκαν ή κρατούνται ακόμη εκεί, επτά συγγενών μεταναστών –κάποιοι από τους δικούς τους ήδη απελάθηκαν–, καθώς και δεκατεσσάρων εξειδικευμένων δικηγόρων.

«Δεν υπήρχε παρά μόνο μια τουαλέτα, κι ήταν καλυμμένη από περιττώματα», περιέγραψε με φρίκη γυναίκα το κελί όπου έμεινε κλεισμένη, μαζί με δεκάδες άλλες κρατούμενες, χωρίς κρεβάτια, ούτε στιγμή ιδιωτικότητας.

«Ήμασταν αναγκασμένοι να σκύβουμε και να τρώμε με το στόμα, σαν σκυλιά», αφηγήθηκε άνδρας εξηγώντας πως τους έδιναν γεύματα κρατώντας τους τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Άλλος ανέφερε πως οι φύλακες μείωναν υπερβολικά τη θερμοκρασία εσκεμμένα: «αύξαναν την ένταση του κλιματισμού. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς από το κρύο. Πίστευα πως θα πάθαινα υποθερμία».

Γυναίκα αναφέρθηκε στην ψυχολογική βία που υφίστανται κρατούμενοι: «Αν ζητήσεις βοήθεια, σε βάζουν στην απομόνωση. Αν κλάψεις, σε στέλνουν στην απομόνωση για δυο εβδομάδες. Έτσι, όλοι και όλες σιωπούν».

Όταν επικοινώνησε μαζί της για να ζητήσει σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, η ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιβολή του νόμου ως προς τη μετανάστευση (ICE), οι επιχειρήσεις-σκούπες της οποίας πυροδότησαν τον Ιούνιο διαδηλώσεις και επεισόδια στο Λος Άντζελες, δεν απάντησε αμέσως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει τον αγώνα εναντίον της μετανάστευσης σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του κι εννοεί να δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για να απελαθούν «εκατομμύρια» άνθρωποι.

Στον πελώριο νόμο για τα δημοσιονομικά που ενέκρινε πρόσφατα το αμερικανικό Κογκρέσο, 45 δισεκατομμύρια κατανέμονται σε δαπάνες για τη δημιουργία 100.000 θέσεων σε κέντρα κράτησης μεταναστών.

Στην έκθεσή της, η HRW αναφέρεται ακόμη στη στέρηση ιατρικής περίθαλψης από ανθρώπους με χρόνιες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή το άσθμα. Γυναίκα με πέτρα στη χολή που άρχισε να κάνει εμετούς κι έχασε τις αισθήσεις έπειτα από μέρες χωρίς θεραπεία τελικά χειρουργήθηκε επειγόντως — προτού οδηγηθεί πίσω στο ίδιο κελί.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπογραμμίζει πως η στέρηση της πρόσβασης σε ιατρικές φροντίδες μπορεί να προκάλεσε τουλάχιστον «δυο θανάτους» στα κέντρα κράτησης στη Φλόριντα.

Οι μετανάστες που εγκλείονται σ’ αυτά υφίστανται «ταπεινωτική» μεταχείριση, τους «στερείται η ανθρώπινη ιδιότητα», βιώνουν συνθήκες που «αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», συνόψισε η ΜΚΟ.

«Οι φύλακες σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σκουπίδι (...) Σου δημιουργείται η αίσθηση πως η ζωή σου τέλειωσε», είπε Κολομβιανός 63 ετών, που παρέμεινε υπό κράτηση για 63 ημέρες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ημερήσιος μέσος όρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης στις ΗΠΑ αυξήθηκε αλματωδώς το πρώτο εξάμηνο του 2025, στους 56.000 από 37.500 όλο το 2024.

Τη 15η Ιουνίου, το 72% εξ όσων τελούσαν υπό κράτηση είχαν λευκό ποινικό μητρώο, δεν είχαν κατηγορηθεί ποτέ για οποιοδήποτε αδίκημα, επισήμανε η HRW.

Συνέπεια της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων: σ’ ένα από τα κέντρα που αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας της ΜΚΟ, ο πληθυσμός των εγκλείστων ήταν υπερτριπλάσιος από τη μέγιστη ονομαστική χωρητικότητά του τον Μάρτιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν επισκέφθηκε στις αρχές αυτού του μήνα το λεγόμενο «Αλκατράζ με αλιγάτορες», νέο κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στα έλη της Φλόριντας, αναφέρθηκε σαρκαστικά στους μετανάστες που αν διανοηθούν να αποδράσουν θα γίνουν λεία άγριων ζώων κι ερπετών.

