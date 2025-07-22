Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα «πάνω από 230.000 σελίδες» ως τώρα εμπιστευτικών εγγράφων που αποχαρακτήρισε σχετικά με τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968, παρά τις ανησυχίες που εξέφρασε η οικογένεια του ηγέτη των αγώνων για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έδωσε εντολή την 23η Ιανουαρίου με διάταγμά του να αποχαρακτηριστούν χιλιάδες κυβερνητικά έγγραφα για τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, του αδελφού του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι –του λεγόμενου Μπόμπι– και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968.

Τον Μάρτιο, τα Εθνικά Αρχεία δημοσιοποίησαν ως τότε απόρρητα έγγραφα για τον φόνο του προέδρου Κένεντι, που είχε συνταράξει τις ΗΠΑ και τον κόσμο, πυροδοτώντας σειρά θεωριών συνωμοσίας και σεναρίων.

Τον Απρίλιο, έκαναν το ίδιο για τον φόνο του Μπόμπι Κένεντι, του πατέρα του νυν υπουργού Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου και υπουργού Δικαιοσύνης του δολοφονημένου δημοκρατικού προέδρου.

Οι 230.000 σελίδες των αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες προέρχονται κυρίως από την έρευνα της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) για τα ταξίδια στο εξωτερικό του φερόμενου ως δολοφόνου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ή ακόμη την κατάθεση συγκρατουμένου του, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η συντονίστρια των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών (DNI), η Τάλσι Γκάμπαρντ.

Η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ «εγγυάται πλήρη διαφάνεια για αυτό το τραγικό και κομβικό επεισόδιο της ιστορίας της χώρας μας», πρόσθεσε.

Today, after nearly 60 years of questions surrounding the assassination of Dr. Martin Luther King, Jr., we are releasing 230,000 MLK assassination files, available now at https://t.co/71P3p5jBgK. The documents include details about the FBI’s investigation into the assassination… pic.twitter.com/l96t9tgYmn — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) July 21, 2025

Αντιδράσεις

Η είδηση της δημοσιοποίησης των αρχείων που αφορούν στη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στην Αμερικανική κοινωνία. Η ανακοίνωση της Τάλσι Γκάμπαρντ, αλλά και διάσπαρτες σελίδες από τα εμπιστευτικά έγγραφα αναδημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάζονται από τους χρήστες. Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί είναι η άποψη ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων, ειδικά σε μια περίοδο που η αμερικανική κοινή γνώμη συγκλονίζεται από την υπόθεση της θεωρίας συνωμοσίας του Τζέφρι Έπσταϊν, αποτελεί μια προσπάθεια απόσπασης της προσοχής από την υπόθεση. Πολλοί ζητούν τη δημοσιοποίηση αυτών τρων εγγράφων άμεσα. «Ο κόσμος πλέον ταυτίζει τους φακέλους του Έπσταϊν με τη δικαιοσύνη, αισθάνεται πως του κρύβουν κάτι και δικαίως αντιδρά», δήλωσε η συντηρητική podcaster Λιζ Γουίλερ στην Washington Post.

Εξάλλου, όπως αναφέρει η Washington Post, η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από τη σχέση του με τον Έπσταϊν και τις συνέπειες από τις ομοσπονδιακές έρευνες γύρω από τον καταδικασμένο χρηματιστή, αποδεικνύεται σοβαρό και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Βρίσκεται πια στη δίνη μιας θεωρίας συνωμοσίας που ο ίδιος ενίσχυσε και καμία προφανής διέξοδος δεν φαίνεται να επιβραδύνει την πτώση του.

«Δυνητική κατάχρηση των εγγράφων»

Με κοινή ανακοίνωσή της, τα παιδιά του εμβληματικού υπερασπιστή των πολιτικών δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία για τη δυνητική κατάχρηση των εγγράφων αυτών ώστε να γίνουν «επιθέσεις εναντίον της κληρονομιάς» του πατέρα τους και των «επιτευγμάτων του κινήματος» του οποίου ηγήθηκε.

Όταν ήταν ακόμη ζωντανός, ο Δρ. Κινγκ βρισκόταν στο στόχαστρο «εκστρατείας παραπληροφόρησης και παρακολούθησης», ενορχηστρωμένης από τον διευθυντή του FBI την εποχή, τον πανίσχυρο Τζέι Έντγκαρ Χούβερ, με σκοπό «να καταστραφεί η φήμη του και γενικότερα αυτή του κινήματος για τα αστικά δικαιώματα», θύμισαν.

Υπογραμμίζουν ακόμη πως δεν πίστεψαν ποτέ και συνεχίζουν να μην πιστεύουν πως ο Τζέιμς Ερλ Ρέι, λευκός υπέρμαχος του φυλετικού διαχωρισμού, ήταν ένοχος για τη δολοφονία του, την 4η Απριλίου 1968, σε μοτέλ στο Μέμφις (νότια), όπου είχε πάει για να υποστηρίξει εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων που απεργούσαν.

Ο Τζέιμς Ερλ Ρέι πέθανε στη φυλακή το 1998.

Statement from me and my brother, Martin Luther King IlI, on the Release of the Dr. Martin Luther King Jr. Assassination Files



“We recognize that the release of documents concerning the assassination of our father, Dr. Martin Luther King Jr., has long been a subject of interest,… pic.twitter.com/GHHcNZ53nM — Be A King (@BerniceKing) July 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.