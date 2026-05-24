Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε σήμερα τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να «ανατραπεί» η λιβανική κυβέρνηση, και κατηγόρησε το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα ότι θέλει «να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Καταγγέλλοντας αυτό που αποκάλεσε «εσκεμμένη εκστρατεία με στόχο να αποσταθεροποιηθεί η χώρα και να διατηρηθεί η ίδια (η Χεζμπολάχ) στην εξουσία», ο Ρούμπιο υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι το κίνημα «επιχειρεί δραστήρια να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος και την καταστροφή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την ανεύθυνη έκκληση που απευθύνθηκε από τη Χεζμπολάχ υπέρ της ανατροπής της δημοκρατικά εκλεγμένης λιβανικής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ είχε δηλώσει σε ομιλία του ότι οι επιθέσεις με στόχο την εταιρεία Αλ-Καρντ αλ-Χάσαν αντιπροσωπεύουν «επίθεση εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων φτωχών και με χαμηλά εισοδήματα».

«Ο λαός έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στους δρόμους, να ανατρέπει την κυβέρνηση και να αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις του σ' αυτό το ισραηλινοαμερικανικό σχέδιο», δήλωσε.

Η εταιρεία Αλ-Καρντ αλ-Χάσαν, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, αποτελεί ένα από τα όργανα της χρηματοπιστωτικής ισχύος του φιλοϊρανικού σχηματισμού και αποτελεί στόχο ισραηλινών πληγμάτων και αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Κάσεμ κάλεσε και πάλι τη λιβανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις απ' ευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, μια τέταρτη σύνοδος των οποίων είναι προγραμματισμένη για τις 2 και 3 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον, βλέποντας σ' αυτές «κέρδος για το Ισραήλ χωρίς αντάλλαγμα», και επανέλαβε την άρνηση της Χεζμπολάχ να αφοπλισθεί.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, «οι απειλές βίας και ανατροπής που διατυπώθηκαν από τη Χεζμπολάχ δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Η εποχή που μια τρομοκρατική οργάνωση κρατούσε όμηρο μια ολόκληρη χώρα φθάνει στο τέλος της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

