Δημοσίευμα στις ΗΠΑ: «Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Ντουόπ Ριθ»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague κόντρα σε Αρμάνι και Μπασκόνια, ωστόσο το μυαλό όλων βρίσκεται στο κενό που άφησε ο Ματίας Λεσόρ μετά τον φρικιαστικό τραυματισμό του στην τελευταία αναμέτρηση του πρώτου γύρου.

Ο Γάλλος σέντερ θα μείνει εκτός δράσης για τέσσερις μήνες και οι πρωταθλητές Ευρώπης θα κινηθούν άμεσα για τον αντικαταστάτη του. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Buzz Court» ότι ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Αυστραλό, Ντουόπ Ριθ.

Πρόκειται για σέντερ που τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οι οποίοι ωστόσο δεν θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, καθώς περιμένουν προσφορές για να τον παραχωρήσουν.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο ύψους 2,11 διεθνής με τα «κανγκουρό» θα μπορούσε να απασχολήσει το «τριφύλλι» καθώς τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν προτάσεις από ομάδες του ΝΒΑ.

Ο Ντουόπ Ριθ, ξεκίνησε την καριέρα του από τη σερβική Κοζακάρσκι, ακολούθησαν ο Ερυθρός Αστέρας, οι Ιλαβάρα Χοκς, οι Κίντγκαο Ιγκλς, η Αλ Ριγιάντι, ενώ το 2023 μετακόμισε στις ΗΠΑ για τους Μπλέιζερς.

Με την ομάδα του Πόρτλαντ έχει μέσο όρο 2,1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

