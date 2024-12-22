Τέζαρε την Μπαρτσελόνα με buzzer beater και έπιασε κορυφή η τρομερή Ατλέτικο Μαδρίτης

Η πρώτη εκτός έδρας νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης ενάντια στην Μπαρτσελόνα μετά από 18 χρόνια ήρθε με απίθανο τρόπο.

Οι «ροχιμπλάνκος» δέχτηκαν σωρεία ευκαιριών από τους ανώτερους Καταλανούς, αλλά στο τέλος κατάφεραν να πάρουν τεράστια νίκη, 2-1, και να μείνουν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» πατούσαν καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό, όταν μετά από μαγική συνεργασία με τον Γκάβι, ο Πέδρι άνοιξε το σκορ μέσα από την περιοχή.

Η απάντηση της Ατλέτικο ήρθε στο 60', με τον Ντε Πολ να εκμεταλλεύεται κακή αντίδραση της αντίπαλης άμυνας και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πίεσε αφυκτικά μέχρι το φινάλε για να πάρει τη νίκη, ωστόσο μία αστραπιαία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έφερε την εξαιρετική μπαλιά του Μολίνα από τα δεξιά και το αψεγάδιαστο τελείωμα του Σόρλοθ, που τέζαρε την Μπάρτσα με buzzer beater.

Κάπως έτσι, η Ατλέτικο θα κάνει γιορτές στην κορυφή, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να δύναται να αφήσει και αυτή πίσω της την Μπαρτσελόνα, που στο μεταξύ βλέπει και την Αθλέτικ Μπιλμπάο να πλησιάζει απειλητικά.

