Μπαρτσελόνα: Τρεις σερί ήττες εντός για πρώτη φορά μετά από 37 χρόνια

Το καταπληκτικό ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στη σεζόν δεν είχε συνέχεια, καθώς μετρά μόλις μία νίκη στα επτά τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Η χθεσινή ήττα από την Ατλέτικο (1-2) ήταν η τρίτη σερί στην έδρα της, μετά από αυτές από Λας Πάλμας (1-2 στις 30/11) και τη Λεγκανές (0-1 στις 15/12).

Είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία των «μπλαουγκράνα» που έχουν τρεις σερί εντός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν πριν 59 χρόνια, όταν τον Οκτώβριο του 1965 είχαν χάσει από Βαλένθια (1-2), Ατλέτικο (1-4) και Σαραγόσα. Η πιο πρόσφατη ήταν πριν 37 χρόνια, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1987, όταν η «Μπάρτσα» είχε ηττηθεί από Σεβίλλη (1-2), Βαλένθια (0-1) και Ατλέτικο (1-2).

