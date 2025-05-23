Μετανάστες που η Ουάσιγκτον θέλει να απελάσει στο Νότιο Σουδάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου που εκτιμάται πως βρίσκεται στο χείλος της επανέναρξης εμφυλίου πολέμου, θα παραμείνουν προς το παρόν στο Τζιμπουτί, δυνάμει απόφασης της δικαιοσύνης, γνωστοποίησε με αγανάκτηση η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οκτώ μετανάστες, που σύμφωνα με τις αρχές έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα στις ΗΠΑ, επιβιβάστηκαν την Τρίτη σε αεροσκάφος με προορισμό το Νότιο Σουδάν, ελλείψει συμφωνίας των αρχών στις πατρίδες τους να τους υποδεχθούν, κατά την κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόκειται για δυο υπηκόους της Μιανμάρ, έναν του Βιετνάμ, έναν του Λάος, δυο της Κούβας, έναν του Μεξικού κι έναν του Νότιου Σουδάν.

Όμως, σε απόφασή του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ προχθές Τετάρτη, ομοσπονδιακός δικαστής στη Βοστόνη (βορειοανατολικά) αποφάνθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε πρότερες αποφάσεις του. Θεώρησε ιδίως ότι η ειδοποίηση των μεταναστών λιγότερες από 24 ώρες πριν από την απέλασή τους στο Νότιο Σουδάν, χώρα για την οποία τελεί σε ισχύ ταξιδιωτική οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ήταν ανεπαρκής.

Σε περίπτωση απέλασής τους σε τρίτη χώρα, οι άνθρωποι που μπαίνουν στο στόχαστρο πρέπει να προειδοποιούνται και κατόπιν να τους δίνεται προθεσμία «κατ’ ελάχιστον δέκα ημερών» για την υποβολή αιτήματος προστασίας με την επίκληση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, διευκρίνισε ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε χθες Πέμπτη μέσω Truth Social τον δικαστή αυτόν πως «διέταξε οκτώ από τους πιο βίαιους εγκληματίες πάνω στη Γη» να «παραμείνουν στο Τζιμπουτί», όπου βρίσκεται μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση.

«Δεν θέλει να επιτρέψει αυτά τα τέρατα να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους», επέμεινε, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του διότι η απόφαση αυτή αναγκάζει την Ουάσιγκτον να διατηρήσει επιτόπου πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) για να φρουρούν τους μετανάστες.

Ο δικαστής έδωσε διαταγή οι έξι από αυτούς να μπορέσουν να προσφύγουν με τη βοήθεια συνηγόρου επικαλούμενοι τον «φόβο» τους πως θα υποστούν βασανιστήρια ή κακομεταχείριση σε τρίτες χώρες.

Αν και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας αντιτείνει πως ο φόβος αυτός είναι ανυπόστατος, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 15 ημέρες για να ζητήσουν την επανεξέταση της απέλασής τους, πρόσθεσε.

Ο δικαστής έδωσε την ευχέρεια στην κυβέρνηση να διεξαγάγει τη διαδικασία αυτή είτε φέρνοντάς τους πίσω στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό, με προϋπόθεση πως θα παραμείνουν υπό φρούρηση και έλεγχο του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

