Οι ηγέτες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά έκαναν έκκληση για άμεση εκεχειρία στη Γάζα με σημερινή κοινή τους ανακοίνωση.

"Μια άμεση εκεχειρία είναι επειγόντως απαραίτητη", επισημαίνεται.

"Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και απαιτείται μια σταθερή αύξηση στη ροή της βοήθειας σε όλη τη Γάζα για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις άσκησε χθες πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βοηθήσει ώστε να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία θα απαλύνει τα δεινά των Παλαιστινίων αμάχων, υιοθετώντας αυστηρότερους τόνους σε σχέση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

