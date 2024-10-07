Μήνυμα της Κομισιόν στο Βερολίνο. Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να είναι προσωρινοί, αναλογικοί και μέτρο έσχατης ανάγκης, και μόνο όταν υπάρχει μία σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, τόνισε τη Δευτέρα η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Όπως επισήμανε η Ίλβα Γιόχανσον, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εισάγουν προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους υπό αυστηρές προϋποθέσεις, «είναι σαφές ότι διακινδυνεύουν να υπονομεύσουν τα οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας».

Παράλληλα, η επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση του νέου Συμφώνου για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, υπογραμμίζοντας ότι τα κράτη-μέλη εργάζονται για να το εφαρμόσουν μέχρι τα μέσα του 2026. «Το σύμφωνο θα μας βοηθήσει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να διαχειριστούμε τη μετανάστευση με τάξη. Είμαι βέβαιη ότι αυτό θα μειώσει επίσης την ανάγκη που αισθάνονται τα κράτη μέλη για ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

