Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες Πέμπτη 53 επιθέσεις κατά εχθρικών θέσεων στο μέτωπο του Πόκροβσκ στην ανατολική Ουκρανία, καθώς η Μόσχα πιέζει για να καταλάβει μια στρατηγική πόλη, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η κατάληψη της πόλης Πόκροβσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις πλησιάζουν σταθερά, παραμένει ο κύριος στόχος των ρωσικών προσπαθειών στην Ουκρανία.

Αλλού στην ανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ουκρανικές θέσεις κοντά στην κοινότητα Νιου Γιορκ – υψηλής συμβολικής σημασίας λόγω του ονόματός της– στην περιοχή του Τόρετσκ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είχε καταλάβει την κοινότητα αυτή, αλλά το Κίεβο δεν το επιβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

