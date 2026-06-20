Η ένταση στον Λίβανο και η αντίδραση του Ιράν να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να επηρεάζει - τουλάχιστον προς το παρόν- την πορεία των συνομιλιών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν αύριο, 21 Ιουνίου, σε τεχνικό επίπεδο, στην Ελβετία, όπως έχει οριστεί.

Στο τραπέζι των συνομιλιών θα καθίσουν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν τόνισε ότι θα επιμείνει στην εξέλιξη της προσπάθειας για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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