Στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» ή -όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν- «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή» προχώρησε η Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική «επιθετική ενέργεια» σε συνέχεια του κλεισίματος του Στενού θα προκαλέσει «σκληρή απάντηση», ενώ απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν νέες αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά κατά ακόμη ενός πλοίου, το οποίο χαρακτήρισαν «παραβάτη», καθώς -σύμφωνα με τους ίδιους- είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του και είχε παρεκκλίνει από τη διαδρομή που εγκρίνει η Τεχεράνη.

Άμεση απάντηση από τις ΗΠΑ

Παρά τις απειλές της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέα σειρά πληγμάτων κατά του Ιράν. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τον «τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα», μετά την «απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό κυπριακή σημαία που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και των σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο».

«Κακή επιλογή»

«Στο Ιράν δόθηκε για ακόμη μία φορά η ευκαιρία να αποδείξει ότι τηρεί το Μνημόνιο Κατανόησης, αφού είχε ήδη κληθεί να λογοδοτήσει για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, όμως απέτυχε εκ νέου», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στο Στενό του Ορμούζ, και «τώρα πληρώνει» το τίμημα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Πηγή: skai.gr

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