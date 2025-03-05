Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα πως 338 είναι συνολικά οι υποψηφιότητες για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, χωρίς να αποκαλύψει βέβαια ονόματα. Διευκρινίζεται πως πρόκειται για 244 πρόσωπα και 94 οργανώσεις.

Ο αριθμός των φετινών υποψηφιοτήτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με τις 286 της περυσινής χρονιάς. Παραμένει πάντως χαμηλότερος από το ρεκόρ των 376 υποψηφίων που είχαν προταθεί το 2016.

Σύμφωνα με το καταστατικό, η λίστα των υποψηφίων δεν δημοσιοποιείται παρά μόνο μετά την πάροδο 50 ετών. Ωστόσο, εκείνοι που προτείνουν κάποιον για Νόμπελ Ειρήνης δεν δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν την ταυτότητα του υποψηφίου τους.

Ο Αμερικανός βουλευτής Ντάρελ Άισα ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας πως «κανείς δεν το αξίζει περισσότερο». Το γραφείο του βουλευτή διευκρίνισε αργότερα πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στη Μέση Ανατολή έκαναν τον Άισα να λάβει αυτήν την πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Τα μέλη της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν υποψηφιότητες κατά την πρώτη συνεδρίαση, η οποία – σύμφωνα με το Ινστιτούτο – έγινε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο Ουκρανός βουλευτής Ολεξάντρ Μερέσκο έχει προτείνει από τον περασμένο Νοέμβριο τον Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει την προσοχή του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα αμέσως μετά τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει πυροδοτήσει εντάσεις με κάποιες επιλογές του – όπως τις διαβουλεύσεις με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς την εκπροσώπηση του Κιέβου ή της ΕΕ –, καθώς και τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Χιλιάδες υπογραφές συγκέντρωσε η πρόταση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο για απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε σύμβολο για τα δικαιώματα των θυμάτων βιασμού στη διάρκεια της πολύκροτης δίκης που είχε παγκόσμια απήχηση.

Μέλη του νορβηγικού κοινοβουλίου γνωστοποίησαν ότι έχουν προτείνει επίσης τον πρώην γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πάπα Φραγκίσκο.

Πέρυσι, το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα επιζώντων από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που διεξάγει εκστρατεία κατά της διάδοσης πυρηνικών όπλων αναδεικνύοντας με τις μαρτυρίες τους γιατί «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

