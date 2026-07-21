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Πακιστάν: Ο Σαμπάζ Σαρίφ καλεί σε αυτοσυγκράτηση τις εμπόλεμες πλευρές στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν τόνισε την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την περιοχή

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Σέχμπαζ Σαρίφ συνεδρίαση

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάλεσε όλες τις εμπόλεμες πλευρές σε αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών.

Ο Σαρίφ "κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού, προσθέτοντας πως είπε στον Ιρανό υπουργό Εσκαντάρ Μομενί ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενεργεί ως μεσολαβήτρια χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πακιστάν Μέση Ανατολή Ιράν διπλωματία Κρίση στη Μέση Ανατολή Σεχμπάζ Σαρίφ
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