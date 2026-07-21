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Γαλλία: Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε ένα κτίριο κοντά στο Μπορντό

Η Γαλλία διαθέτει συνολικά 250.000 πυροσβέστες, εκ των οποίων 200.900 είναι εθελοντές, 44.300 επαγγελματίες και 13.370 ενταγμένοι στις ένοπλες δυνάμεις

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Γαλλία

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν κατά την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς στο Μερινιάκ, μια πυρκαγιά σε κτίριο» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, ενώ μιλούσε στο κοινοβούλιο απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις.

Η Γαλλία μετρά συνολικά 250.000 πυροσβέστες. Οι 200.900 από αυτούς είναι εθελοντές, οι 44.300 είναι επαγγελματίες πυροσβέστες και οι υπόλοιποι 13.370 υπάγονται στις ένοπλες δυνάμεις (στο Παρίσι και τη Μασσαλία).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γαλλία πυροσβέστες Πυρκαγιά τραγωδία θάνατοι
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