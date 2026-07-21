Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι η Οτάβα επιδιώκει μια συνολική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μια περιορισμένη συμφωνία, ενώ προειδοποίησε ότι θα εξετάσει «όλες τις επιλογές» μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών ως παραβίαση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο Καναδός πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι οι επαρχίες θα είναι υπεύθυνες για την άρση των απαγορεύσεων στην πώληση αμερικανικών αλκοολούχων ποτών και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ είπε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τη «διακριτική μεταχείριση» αμερικανικών προϊόντων από τον Καναδά, καθώς και τις εμπορικές διαφορές στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Πηγή: skai.gr

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