Οι φροντιστές της δάκρυσαν βλέποντάς τη να στέκεται ξανά στα τέσσερα πόδια της: μια νεαρή καμήλα, το ένα πόδι της οποίας είχε κοπεί έναν χρόνο νωρίτερα, ξαναπερπατάει χάρη σε ένα προσθετικό μέλος, μια σπάνια επέμβαση για το Πακιστάν.

«Έκλαψα όταν την είδα να περπατάει, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο» είπε η Σίμα Χαν, η επικεφαλής του πάρκου όπου ζει σήμερα το ζώο.

A camel whose leg was chopped off by a maniac landlord, stands for the first on prosthetic leg in Pakistan. pic.twitter.com/1FPWTOKsPI — Massimo (@Rainmaker1973) July 16, 2025

Η Κάμι ανήκε σε έναν χωριό από το Σανγκάρ, στην επαρχία Σιντ, στο νοτιοανατολικό Πακιστάν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας αγρότης, οργισμένος επειδή η καμήλα μπήκε στο χωράφι του για να βοσκήσει, της έκοψε το ένα πόδι, τον Ιούνιο του 2024.

Το βίντεο του κακοποιημένου ζώου αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε σάλο. Λόγω των πολλών αντιδράσεων, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα, τόσο για να τιμωρήσει τον δράστη όσο και για να φροντίσει την καμήλα. Η Σάμι μεταφέρθηκε στο Καράτσι, σε απόσταση 250 χιλιομέτρων από το Σανγκάρ και φιλοξενείται πλέον μόνιμα στο καταφύγιο Μπέντζι, μια πακιστανική πρωτοβουλία για την προστασία ζώων που έχουν πέσει θύματα κακομεταχείρισης.

«Όταν έφτασε ήταν τρομοκρατημένη. Κραύγαζε σπαρακτικά. Φοβόταν τους ανθρώπους», θυμάται η Σίμα Χαν. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω σε τι κατάσταση βρισκόταν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αποδείχτηκε πραγματική πρόκληση για το προσωπικό να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Καθώς επί πέντε μήνες δεν μπορούσαν να την πλησιάσουν, αποφάσισαν να της δώσουν για συντροφιά την Κάλι, μια άλλη νεαρή καμήλα. Η παρουσία της φαίνεται ότι λειτούργησε και η Κάμι, για πρώτη φορά, προσπάθησε τότε να σταθεί στα τρία πόδια της.

Όταν η πληγή της τελικά έκλεισε και βλέποντας τις προσπάθειές της να σταθεί όρθια, η διεύθυνση του καταφυγίου αποφάσισε να παραγγείλει ένα προσθετικό μέλος σε μια αμερικανική εταιρεία. Σε αυτή τη χώρα της νότιας Ασίας με την παραπαίουσα οικονομία, που συχνά καταγγέλλεται για την κακομεταχείριση των ζώων «ήταν η πρώτη φορά που ένα ζώο τόσο μεγάλου μεγέθους λαμβάνει προσθετικό πόδι» είπε ο κτηνίατρος Μπαμπάρ Χουσέιν.

«Δεν την αναγκάσαμε να περπατήσει. Αφού τοποθετήσαμε το προσθετικό, περιμέναμε 15-20 λεπτά. Η καμήλα σηκώθηκε τελικά μόνη της και άρχισε να περπατά», αφηγήθηκε.

Ο κτηνίατρος σημείωσε ότι θα χρειαστούν 15-20 ημέρες μέχρι η Κάμι να προσαρμοστεί πλήρως στο νέο, κυανέρυθρο πόδι της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

