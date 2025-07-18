Pet Stories: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και οι γάτες του, Μήτσος και Κουμπί

Την Κυριακή 20 Ιουλίου στις 13:00 στο Pet Stories, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλάει με τρυφερότητα για τις γάτες της ζωής του, τον Μήτσο και το Κουμπί. «Κληρονόμησα την αγάπη μου για τις γάτες από τον παππού μου», όπως λέει, ενώ έχει υιοθετήσει τη συνύπαρξη με τα ζώα ως στάση ζωής.

Περιγράφει πώς βρήκε τον Μήτσο εγκαταλελειμμένο και σχεδόν να καταρρέει στον δρόμο και με χιούμορ και συγκίνηση μιλά για το Κουμπί, τη γάτα του που «είναι θεραπεία».

Οι σκύλοι της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν αθόρυβους ήρωες της καθημερινότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά σε επιχειρήσεις ανίχνευσης ναρκωτικών, εκρηκτικών, εντοπισμού αγνοουμένων και περιπολιών ασφαλείας. Δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τους συνοδούς τους, λειτουργώντας πάντα ως ομάδα. Μαθαίνουμε για τη δράση τους, η οποία έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη, ενώ η παρουσία τους ενισχύει την ασφάλεια πολιτών και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο, κτηνίατρος δίνει πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούν οι κηδεμόνες να προφυλάξουν τα κατοικίδιά τους από τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών.

