Ζώα συντροφιάς: Οι υποχρεώσεις των κηδεμόνων και τα πρόστιμα – Τι προβλέπει ο νόμος

Αυστηρά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις προβλέπει η νομοθεσία για την κακομεταχείριση ή την αμέλεια φροντίδας των ζώων συντροφιάς. Όλα όσα οφείλουν να γνωρίζουν κηδεμόνες είδαμε αναλυτικά σε ρεπορτάζ της εκπομπής “Pet Stories”.

Στο πλευρό των ζώων συντροφιάς στέκεται πλέον το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, θέτοντας σαφείς και αυστηρές υποχρεώσεις για τους κηδεμόνες. Από τη στείρωση και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, μέχρι την ευζωία και την αντιμετώπιση της κακοποίησης, ο νόμος δεν αφήνει περιθώρια αδιαφορίας.

Στείρωση ή γενετικό υλικό – Υποχρέωση, όχι επιλογή

Κάθε κηδεμόνας κατοικιδίου υποχρεούται είτε να στειρώσει το ζώο, είτε να καταθέσει δείγμα γενετικού υλικού σε εξουσιοδοτημένο φορέα. Η μη συμμόρφωση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή στο PET.gov.gr.

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση με microchip και η καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (PET.gov.gr) είναι υποχρεωτικές. Πρόκειται για ένα βασικό μέτρο προστασίας, αλλά και εντοπισμού ζώων σε περίπτωση απώλειας ή εγκατάλειψης.

Ευζωία: Τροφή, νερό, φροντίδα, στέγη

Η ευζωία των ζώων δεν είναι θεωρία, αλλά υποχρέωση. Όποιος δεν παρέχει τα απαραίτητα για τη διαβίωση του ζώου (τροφή, νερό, ιατρική περίθαλψη, κατάλληλο κατάλυμα), διώκεται ποινικά.

Κακοποίηση και εγκατάλειψη: Κακουργηματικές πράξεις με βαριές ποινές

Ο νόμος πλέον δεν αστειεύεται όταν πρόκειται για κακοποίηση, θανάτωση ή εγκατάλειψη νεογέννητου ζώου. Οι πράξεις αυτές συνιστούν κακούργημα και τιμωρούνται αυστηρά.

Οι πολίτες που γίνονται μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων μπορούν να απευθύνονται στην Αστυνομία ή στο τηλεφωνικό κέντρο 10410. Η γραμμή λειτουργεί για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις του νόμου και ενέργειες που βλάπτουν τα ζώα.

