Οι πρόσφατες εκδοχές του μνημονίου κατανόησης, για το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι πλησιάζει στην οριστικοποίηση, θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες με το Ιράν, ενώ παράλληλα θα ανοίξουν σταδιακά το Στενό του Ορμούζ και θα τερματίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στο CNN.



Η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης την αποδέσμευση ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που φυλάσσονται επί του παρόντος σε τράπεζες εκτός Ιράν. Το Ιράν έχει τονίσει ότι οποιοδήποτε αρχικό μνημόνιο εξαρτάται από την απελευθέρωση τουλάχιστον μέρους αυτών των περιουσιακών στοιχείων με τρόπο που η χώρα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.



Όπως αναφέρει εξάλλου το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim στο σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ προβλέπεται ρήτρα για άρση των κυρώσεων πετρελαίου στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της «πιθανής» αρχικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον θα δεσμευτεί να άρει τις κυρώσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Η κίνηση θα επιτρέψει στο Ιράν να πουλάει το πετρέλαιό του χωρίς περιορισμούς λόγω κυρώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.



Με βάση τις δημοσιευμένες πληροφορίες, εάν οι προβλέψεις της αρχικής συμφωνίας επιβεβαιωθούν και από τις δύο πλευρές, θα ανακοινωθεί πρώτα ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU). Μια συμφωνία στην οποία θα τονίζεται το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με βάση αυτήν τη ρήτρα, το Ισραήλ, ως σύμμαχος των ΗΠΑ, πρέπει επίσης να τερματίσει τον πόλεμο στον Λίβανο.



Μετά από αυτό, θα εξεταστεί μια περίοδος 30 ημερών για την εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με τον ναυτικό αποκλεισμό και το Στενό του Ορμούζ, και ταυτόχρονα, θα οριστεί μια περίοδος 60 ημερών για διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα.

Μια πιθανή συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζει ότι ο αριθμός των πλοίων που μπορούν να διέλθουν από το στενό θα επιστρέψει στο προπολεμικό επίπεδο εντός 30 ημερών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός πρέπει να αρθεί πλήρως εντός 30 ημερών σύμφωνα με μνημόνιο κατανόησης, ανέφερε το Tasnim.

Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημειώνει ακόμη ότι η δέσμευση των ΗΠΑ να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές γύρω από το Ιράν είναι ένα ακόμη σημείο που τονίζει η Τεχεράνη στο πλαίσιο του πιθανού μνημονίου.



Το Ιράν δεν έχει αποδεχθεί καμία ενέργεια στον πυρηνικό τομέα προς το παρόν, ξεκαθαρίζεται από το Tasnim.

Πάντως, ο στρατός του Ιράν τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, μετά την αναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Πηγή: skai.gr

