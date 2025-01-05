Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 25 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (ή Βελουχιστάν) του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και ρεπορτάζ πακιστανικών μέσων ενημέρωσης.

Στόχος της βομβιστικής επίθεσης, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η αυτονομιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA), ήταν οχηματοπομπή παραστρατιωτικών που είχε αναχωρήσει από το Καράτσι με προορισμό την πόλη Τουρμπάτ. Από την ισχυρή έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς ένα λεωφορείο.

«Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, παραστρατιωτικοί και άμαχοι, σκοτώθηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ρασίντ Ουρ Ρεχμάν, εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης στην περιοχή. Περισσότεροι από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ένας άλλος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο AFP ότι οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας.

Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πολεμούν επί δεκαετίες τους αυτονομιστές στο Μπαλουτσιστάν, μια υποβαθμισμένη επαρχία στα σύνορα με το Αφγανιστάν και το Ιράν. Το 2024, οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν ανέφεραν τον θάνατο 383 στρατιωτών και 925 αυτονομιστών σε συγκρούσεις.

Οι αυτονομιστές αντάρτες εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων και παραστρατιωτικών που τις υποστηρίζουν. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται επίσης κινεζικά συμφέροντα, καθώς κατηγορούν το Πεκίνο ότι βοηθά το Ισλαμαμπάντ να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

