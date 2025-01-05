Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν στο Ταλμέι Ελαζάρ, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού πλήξει ισραηλινό έδαφος», ανακοίνωσαν οι IDF μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας – τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 –, διαμηνύοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν δύο πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, βάζοντας στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής νότια της Ιερουσαλήμ.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις εναντίον πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία – στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.