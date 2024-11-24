Των Kareem Fahim, Suzan Haidamous

Η χθεσινή μαζική ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το πολυόροφο κτίριο σε κεντρική συνοικία της Βηρυτού τα ξημερώματα του Σαββάτου σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, αναζωπύρωσε τους φόβους ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται μερικές ημέρες αφότου διπλωματικές συνομιλίες έλαβαν χώρα με στόχο την κατάπαυση του πυρός δημιούργησαν ελπίδες για το τέλος της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τη Wahighton Post από τη σφοδρή έκρηξη στη συνοικία Μπάστα, κατεδαφίστηκε ολοσχερώς το πολυώροφο κτίριο, ενώ κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε άλλα γειτονικά σπίτια και κτίρια.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει την επίθεση. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπός της, Avichay Adraee, δεν δημοσίευσε προειδοποίηση πριν από το χτύπημα, όπως κάνει μερικές φορές. Συνέβη περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης κοιμόταν.

Η 20χρονη Samar Zeineddine, ήταν ξύπνια την ώρα της επίθεσης και μιλούσε με τη φίλη της Nancy Awad, η οποία βρισκόταν στο κτίριο, στον πρώτο όροφο. Ξαφνικά κόπηκε η γραμμή. Ώρες αργότερα, καθόταν κοντά στα συντρίμμια σε μια πράσινη πλαστική καρέκλα, κλαίγοντας, καθώς οι διασώστες έψαχναν για κατοίκους, με πορτοκαλί φορεία και λευκές σακούλες στο χέρι.

Μέχρι το βράδυ, το μόνο που είχε βρεθεί της Nancy και άλλων 10 ατόμων στο διαμέρισμα ήταν μέρη του σώματος, είπε.

Η Βηρυτός για σχεδόν μια βδομάδα απολάμβανε τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε στην περιοχή λόγω της επίσκεψης του απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν. Ο Χόχσταϊν, ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ, έδειξε ότι σημειωνόταν πρόοδος καθώς ξεκινούσε για το Ισραήλ για περαιτέρω συνομιλίες.

«Ήταν πολύ αισιόδοξος πριν φύγει», είπε ένας Λιβανέζος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι η λιβανική κυβέρνηση, η οποία είχε αντιδράσει θετικά στο προσχέδιο 13 σημείων του απεσταλμένου, περίμενε να ακούσει νέα από τον Χόχσταϊν μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, «δεν υπήρχαν νέα από τον Άμος», έγραψε ο αξιωματούχος σε ένα μήνυμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. Οι λόγοι για οποιοδήποτε αδιέξοδο ήταν ασαφείς, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνέχισαν να επιμένουν στο δικαίωμά τους να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ ακόμη και μετά την κατάπαυση του πυρός, όρος που οι λιβανέζοι αξιωματούχοι είπαν ότι θα ισοδυναμούσε με παραβίαση της κυριαρχίας.

Φαινόταν ότι το Ισραήλ «δεν είχε τελειώσει ακόμη με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις» στον Λίβανο, είπε ο αξιωματούχος. Τώρα η κατάπαυση του πυρός ήταν «θέμα χρόνου».

Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ πραγματοποιούσε αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής Βηρυτού και των νότιων προαστίων της, καθώς και στην κοιλάδα Μπεκάα, όπου δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Δώδεκα εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στο Λίβανο σκοτώθηκαν σε ισραηλινά χτυπήματα την Παρασκευή, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Dar al-Amal και τουλάχιστον πέντε παραϊατρικοί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Στη Βηρυτό, το μέγεθος της επίθεσης του Σαββάτου οδήγησε σε εικασίες ότι το Ισραήλ είχε στόχο έναν ηγέτη της Χεζμπολάχ. Ένα μέλος του κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τη Χεζμπολάχ, ο Αμίν Σίρι, ο οποίος επισκέφτηκε την τοποθεσία το απόγευμα του Σαββάτου, είπε ότι κανείς από τη Χεζμπολάχ δεν ήταν παρών στο κτίριο, παρά μόνο ένας «μεγάλος αριθμός μαρτύρων και τραυματιών».

Αρκετοί κάτοικοι είπαν ότι υπήρξαν προειδοποιήσεις ή απλώς φήμες για επικείμενο βομβαρδισμό. Η 44χρονη Miriam al-Shami,που ζούσε με την οικογένειά της σε ένα μικρό σπίτι δίπλα στο κτήριο που χτυπήθηκε, είπε ότι οι προειδοποιήσεις ήταν αρκετά ανησυχητικές και ότι ο σύζυγός της είχε στείλει την ίδια και πολλά από τα παιδιά τους το βράδυ πριν από τον βομβαρδισμό, σε άλλο μέρος της Βηρυτού, όπου ένας από τους γιους της είχε νοικιάσει ένα δωμάτιο.

Ο σύζυγός της, ο Emad, έμεινε μόνο μαζί με έναν από τους γιους τους, τον 21χρονο Mohamad.

«Έφυγα», είπε. «Αλλά πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν».

Τηλεφώνησε με βίντεο στον σύζυγό της την Παρασκευή το βράδυ, ανησυχώντας επειδή οι Ισραηλινοί χτυπούσαν τα νότια προάστια της Βηρυτού. «Είπε μην ανησυχείς, είναι μακριά από εμάς». Ο γιος της είπε ότι ήταν «καλά».

Αφού ο βομβαρδισμός συγκλόνισε την πόλη, τηλεφώνησε ξανά, και δεν έλαβε καμία απάντηση από τον σύζυγό της. Ο γιος της σήκωσε το τηλέφωνό του και είπε ότι ήταν παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια. «Στείλτε κάποιον να με βγάλει έξω», παρακάλεσε. Οι διασώστες χρειάστηκαν δύο ώρες, αλλά ο Mohamad επέζησε, είπε η Miriam.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, ο Emad είχε ακόμη σφυγμό, αλλά αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο. Σκοτώθηκε και η μητέρα του.

*Ο Kareem Fahim είναι ο επικεφαλής του γραφείου της Κωνσταντινούπολης και ανταποκριτής της Washington Post στη Μέση Ανατολή. Προηγουμένως ήταν για 11 χρόνια στους New York Times, καλύπτοντας τον αραβικό κόσμο ως ανταποκριτής με έδρα το Κάιρο, μεταξύ άλλων. Ο Kareem εργάστηκε επίσης ως ρεπόρτερ στο Village Voice.

*Η Suzan Haidamous είναι ερευνήτρια και ρεπόρτερ με έδρα τη Βηρυτό για την Washington Post, η οποία καλύπτει τον Λίβανο, τη Συρία και τον Κόλπο. Πριν ενταχθεί στην Post το 2011, εργάστηκε ως αγγλόφωνη παρουσιάστρια ειδήσεων για την Tele-Liban και ως ελεύθερος επαγγελματίας για τον Guardian, τον Sydney Morning Herald και άλλα μέσα. Είναι μέλος της συλλογικότητας Women in Journalism.

