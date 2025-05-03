Το παγκόσμιο βραβείο Ελευθερίας του Τύπου της UNESCO δόθηκε σήμερα - Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας - στη La Prensa, ιστορική εφημερίδα της Νικαράγουας, η σύνταξη της οποίας βρίσκεται πλέον στην εξορία, εξαιτίας της σκληρής κυβερνητικής καταστολής στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Η αρχαιότερη νικαραγουανή εφημερίδα, η La Prensa, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας του Αναστάσιο Σομόσα, καταγγέλλει τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα αδιαλείπτως από το 2007, και της συζύγου του — η Ροσάριο Μουρίγιο, αντιπρόεδρος από το 2017, αναγορεύτηκε «συμπρόεδρος» τον Φεβρουάριο.

Εξαιτίας των ασταμάτητων επιθέσεων των αρχών, η εφημερίδα, ιδρυθείσα το 1926, αναγκάστηκε να αναστείλει την έκδοσή της σε χαρτί το 2021. Οι εργαζόμενοί της εγκατέλειψαν τη Νικαράγουα. Πλέον εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από το εξωτερικό.

Ο γενικός διευθυντής της εφημερίδας Χουάν Λορέντσο Χόλμαν συνελήφθη το 2021, καταδικάστηκε να εκτίσει εννιά χρόνια κάθειρξη για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα», κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος κι απελάθηκε στις ΗΠΑ, μαζί με άλλους 221 αντιφρονούντες τον Φεβρουάριο του 2023.

Η έδρα της εφημερίδας στην πρωτεύουσα Μανάγουα μετατράπηκε σε «πολιτιστικό κέντρο» από τις αρχές.

«Είναι μεγάλη τιμή για τη La Prensa που λαμβάνει το βραβείο αυτό (...) το παραλαμβάνουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη αυτή τη δύσκολη εποχή που διερχόμαστε», είπε ο Χουάν Λορέντσο Χόλμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στη Νικαράγουα δεν υπάρχει πλέον ανεξάρτητη δημοσιογραφία, η δικτατορία την ποινικοποίησε. Η άσκηση της δημοσιογραφίας δεν είναι κλίση, δεν είναι επάγγελμα, έγινε πλέον ιερή», πρόσθεσε, τονίζοντας πως το βραβείο αυτό «δεν ανήκει μόνο στη La Prensa, αλλά σε όλους τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους στη Νικαράγουα και στο εξωτερικό που συνεχίζουν να κάνουν ρεπορτάζ».

Η εφημερίδα «έκανε θαρραλέες προσπάθειες για να αποκαλύπτει την αλήθεια στον λαό της Νικαράγουας», συνόψισε ο Γιασουόμι Σάουα, ο πρόεδρος της επιτροπής της UNESCO που απένειμε το βραβείο. Παρότι εξαναγκάστηκε να καταφύγει «στην εξορία», η ομάδα των ανθρώπων που την παράγουν «διατηρεί θαρραλέα (ζωντανή) τη φλόγα της ελευθερίας του Τύπου», πρόσθεσε.

Η Νικαράγουα κατέλαβε την 172η θέση (από τις 180) στην παγκόσμια κατάταξη ως προς την ελευθερία του Τύπου που δημοσιοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters Sans Frontières, RSF), σύμφωνα με την οποία «ο ανεξάρτητος Τύπος συνεχίζει να ζει αληθινό εφιάλτη» στη χώρα αυτή.

Το παγκόσμιο βραβείο για την ελευθερία του Τύπου της UNESCO «Γκιγιέρμο Κάνο», από το όνομα κολομβιανού δημοσιογράφου ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 1986, θα απονεμηθεί και τυπικά κατά τη διάρκεια τελετής την 7η Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Κάθε χρόνο δίνεται σε κάποιο «πρόσωπο, οργανισμό ή θεσμό που είχε εξαιρετική συμβολή στην υπεράσπιση ή στην προώθηση της ελευθερίας του Τύπου, όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο», ιδιαίτερα όταν «συμβολή αυτή έγινε με περιφρόνηση του κινδύνου», σύμφωνα με την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

