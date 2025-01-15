Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Οι πόλεμοι είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος

Η ένοπλη σύγκρουση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το 2025, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, σε μια υπενθύμιση του βαθύτερου παγκόσμιου κατακερματισμού καθώς ηγέτες χωρών και επικεφαλής επιχειρηματικών ομίλων ετοιμάζονται για την ετήσια συνάντηση του Νταβός την επόμενη εβδομάδα.

Σχεδόν 1 στους 4 από τους 900 και πλέον ειδικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής θεωρούν τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων και της τρομοκρατίας, τον πιο σοβαρό κίνδυνο για την οικονομική ανάπτυξη για τη φετινή χρονιά.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η μεγαλύτερη ανησυχία για το 2024, ήταν ο δεύτερος κατά σειρά κίνδυνος.

«Σε έναν κόσμο που σημαδεύεται από βαθύτερες διαφορές και συνεχείς κινδύνους οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν μία επιλογή: να ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανθεκτικότητα ή να αντιμετωπίσουν την αστάθεια που επιδεινώνεται», δήλωσε ο Μίρεκ Ντούσεκ, γενικός διευθυντής του WEF, σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση. «Το διακύβευμα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο».

Το WEF ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου και ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ την ίδια ημέρα και έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα απευθυνθεί στους συμμετέχοντες διαδικτυακά στις 23 Ιανουαρίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο και θα απευθύνει ομιλία στις 21 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές του WEF.

Μεταξύ των άλλων παγκόσμιων ηγετών που αναμένεται να παρευρεθούν στη σύνοδο αυτή είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Ντινγκ Σουεσιάνγκ. Η Συρία, η «τρομακτική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» και η πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσουν το επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του WEF Μπόργκε Μπρέντε.

Οι διαπραγματευτές επεξεργάζονταν σήμερα τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας πιθανής κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, ύστερα από μαραθώνιες συνομιλίες στο Κατάρ.

Η απειλή της ψευδούς πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης κατατάχθηκε ως ο πιο σοβαρός παγκόσμιος κίνδυνος τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με την έρευνα, στην ίδια θέση όπως και το 2024.

Σε ορίζοντα 10ετίας, οι περιβαλλοντικές απειλές κυριαρχούν στις ανησυχίες των ειδικών αναφορικά με τους κινδύνους, σύμφωνα με την έρευνα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι ο μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος παγκόσμιος κίνδυνος και ακολουθεί η απώλεια βιοποικιλότητας, η κρίσιμης σημασίας αλλαγή στα συστήματα της Γης και η έλλειψη φυσικών πόρων.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ξεπέρασαν πέρυσι το 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής για πρώτη φορά, φέρνοντας τον κόσμο πιο κοντά στο να παραβιάσει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα το 2015.

Με βάση την έρευνα, ο παγκόσμιος κίνδυνος ορίζεται ως μία κατάσταση που θα επηρεάσει αρνητικά σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, του πληθυσμού ή των φυσικών πόρων. Τα ερωτήματα τέθηκαν στους συμμετέχοντες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

