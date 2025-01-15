Το παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης να φορολογήσει τους ξένους αγοραστές που επιθυμούν να αγοράσουν σπίτι φαίνεται πως επιθυμούν να ακολουθήσουν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με σκοπό να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, η Ισπανία είναι μια από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τη ζήτηση για παραθεριστικά ακίνητα, υποδέχοντας περισσότερους από 88,5 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο το 2024. Ο «υπερτουρισμός» γίνεται αισθητός από τους ντόπιους οι οποίοι βγαίνοντας στους δρόμους απαιτούν δράση από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο, η Ισπανία δεν είναι η μόνη χώρα που έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα αυτό.

Η Πορτογαλία, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και με την έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Η Γαλλία έλαβε μέτρα στα τέλη του περασμένου έτους για να μετριάσει την αυξανόμενη απογοήτευση σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατοικιών, ψηφίζοντας ένα πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για αυστηρότερους κανονισμούς στην αγορά βραχυπρόθεσμης τουριστικής ενοικίασης. Ο αριθμός βραχυπρόθεσμης ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκε από 300.000 σε 1,2 εκατομμύρια μεταξύ 2016 και 2024.

Η ελληνική κυβέρνηση πιέστηκε επίσης να δράσει πέρυσι, ανακοινώνοντας σαρωτική απαγόρευση των αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρεις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας λόγω «μεγάλης πίεσης στην κοινωνία». Οργισμένα μηνύματα εμφανίστηκαν χαραγμένα στους τοίχους της Αθήνας με ένα από αυτά να λέει: «Οι τουρίστες να πάνε σπίτι τους! Το Ελληνικό Κράτος σκοτώνει».

Ένα άλλο δείχνει ένα μεγάλο κτίριο που απεικονίζει δύο πύργους «Airbnb» να φλέγονται και από κάτω η λεζάντα: «Οι τουρίστες απολαμβάνουν τη διαμονή σας στο νεκροταφείο της Ευρώπης».

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές βγήκαν επίσης στους δρόμους της Αθήνας για να εκφράσουν την οργή τους για τον αυξανόμενο αριθμό τουριστών.

Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ο ημερήσιος φόρος στα βραχυπρόθεσμα ενοίκια θα αυξηθεί επίσης σε 8 ευρώ - από 1,50 ευρώ.

Αλλά η Ελλάδα απέχει κάπως από το να εξετάσει τις μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Ισπανία στον τομέα της στέγασης, σχολιάζει η Daily Mail. Η Ελλάδα παλεύει επίσης με το αυξανόμενο κόστος κατασκευής, το οποίο περιορίζει την ικανότητα του κράτους να παρέχει τις σαρωτικές αλλαγές που έχει προτείνει η Ισπανία.

Ο αριθμός των Βρετανών που ζουν στην Ελλάδα είναι επίσης μια σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με της Ισπανίας. Το 2019, υπήρχαν περίπου 302.000 Βρετανοί πολίτες εγγεγραμμένοι ως διαμένοντες στην Ισπανία. Η Ελλάδα είχε κάτι παραπάνω από 17.000.

Η Γαλλία δίνει την δική της μάχη κατά της στεγαστικής κρίσης. Με περισσότερους από 100 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, από το 2023, η Γαλλία πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την πρόκληση των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και των εξοχικών κατοικιών.Το πρόβλημα τείνει να επικεντρώνεται στο Παρίσι και σε ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις-λιμάνια. Τα κυβερνητικά στοιχεία δείχνουν ότι το 80% του ετήσιου τουρισμού της χώρας συγκεντρώνεται μόνο στο 20% της χώρας.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της Γαλλία δεν έχουν αντιδράσει ακόμη τόσο έντονα απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Παρόλα αυτά η Γαλλία εισήγαγε νέους κανόνες για τις βραχυπρόθεσμες τουριστικές ενοικιάσεις το 2023. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τα επιπλωμένα τουριστικά καταλύματα μειώθηκαν από το 71% σε 50%, με το ανώτατο όριο να έχει μειωθεί στα 77.000 ευρώ.

Παρόμοια μέτρα μπορεί να είναι ευπρόσδεκτα και στην Πορτογαλία, όπου έχει έρθει και εκείνη αντιμέτωπη με διαδηλώσεις κατά των δυσβάσταχτων τιμών των κατοικιών και της αύξησης του κόστους.

Οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους προς το τέλος του περασμένου καλοκαιριού με συνθήματα όπως «οι γειτονιές μας δεν είναι δική σας δουλειά».

Μεταξύ 2015 και 2021, τα ενοίκια στη χώρα αυξήθηκαν κατά 112%, σύμφωνα με τη Eurostat με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες που αναζητούν κατοικία και κερδίζουν λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021.

Οι διαμαρτυρίες ή τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του υπρτουρισμού έχουν επίσης αλλάξει τη συζήτηση στην Ιταλία, την Ολλανδία, ακόμη και τη Βρετανία.

Πηγή: skai.gr

