Η Σουηδία ετοιμάζεται να αλλάξει το Σύνταγμα ώστε να μπορεί να αφαιρεί τα διαβατήρια από όσους απέκτησαν την υπηκοότητα με δόλια μέσα, ή αποτελούν απειλή για το κράτος, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Όσοι διαθέτουν διπλή υπηκοότητα και απέκτησαν τη σουηδική υπηκοότητα δίνοντας ψευδείς πληροφορίες, με δωροδοκία ή απειλές, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα όπως κατασκοπεία ή προδοσία μπορεί να δουν να αφαιρούνται τα σουηδικά διαβατήριά τους εφόσον εγκριθεί ο νόμος.

«Το πλαίσιο είναι πως η Σουηδία αντιμετωπίζει τρεις παράλληλες και πολύ σοβαρές απειλές στην εσωτερική μας ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ σε συνέντευξη Τύπου. «Τον βίαιο εξτρεμισμό, φορείς που ενεργούν με εχθρικό τρόπο απέναντι στη Σουηδία, καθώς και το συστημικό και οργανωμένο έγκλημα».

Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Σουηδίας και οι υποστηρικτές της, το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, κέρδισαν τις εκλογές του 2022 με την υπόσχεση να συνεχίσουν τη μείωση της μετανάστευσης και το έγκλημα των συμμοριών, που λένε πως συνδέονται. Η Στοκχόλμη χορήγησε τον πιο χαμηλό αριθμό στα χρονικά αδειών παραμονής σε αιτούντες άσυλο και στους συγγενείς τους το 2024.

Οι προτάσεις για ανάκληση της υπηκοότητας κατατέθηκαν από διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή. Για να αλλάξει το Σύνταγμα, οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία, στη συνέχεια να ακολουθήσουν βουλευτικές εκλογές και μια δεύτερη ψηφοφορία στο Ρίκσνταγκ.

Τα κόμματα που συμμετέχουν στη δεξιά κυβέρνηση και οι υποστηρικτές τους ήθελαν να πάνε πιο πέρα ώστε να μπορούν να ανακαλούν την υπηκοότητα από μέλη συμμοριών με διπλή υπηκοότητα, όμως η πρόταση αυτή δεν πέρασε στην πρόταση της επιτροπής.

Περίπου το 20% των 10,5 εκατομμυρίων πολιτών της Σουηδίας έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η κυβέρνηση πρότεινε ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου ένας μετανάστης που ζει στη Σουηδία να μπορεί να αιτηθεί υπηκοότητα, να αυξηθεί σε οκτώ από πέντε χρόνια.

Η επιτροπή συνέστησε επίσης να εγγραφεί στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.