Για σεξουαλική κακοποίηση επτά ανδρών και ενός 17χρονου αγοριού, κατηγορείται ο βετεράνος Αυστραλός ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην προπονητής των Wallabies, Άλαν Τζόουνς.

Σύμφωνα με το BBC, ο 83χρονος τέθηκε υπό κράτηση στο διαμέρισμά του στο Σίδνεϊ νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καθώς ντετέκτιβ από την Ομάδα Κακοποίησης Παιδιών της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW) ερεύνησαν το σπίτι του και κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο Τζόουνς είναι μια από τις πιο σημαίνουσες προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης της Αυστραλίας και στο παρελθόν αρνήθηκε τις κατηγορίες για κακοποίηση, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το The Sydney Morning Herald το 2023.

Αυτή τη φορά όμως έρχεται αντιμέτωπος με 24 κατηγορίες για υποτιθέμενα περιστατικά που έλαβαν χώρα μεταξύ 2001 και 2019, συμπεριλαμβανομένων 11 κατηγοριών για επιβαρυμένη άσεμνη επίθεση.

Όλες οι κατηγορίες, εκτός από δύο για κοινή επίθεση, αποτελούν σεξουαλικά αδικήματα.

Η αστυνομία είπε ότι ορισμένα από τα φερόμενα θύματα γνώριζαν προσωπικά τον ραδιοφωνικό τιτάνα και ότι τουλάχιστον ένας είχε προσληφθεί από τον ίδιο.

Άλλοι φέρεται να δέχθηκαν επίθεση την πρώτη φορά που τον συνάντησαν, είπε στους δημοσιογράφους ο Michael Fitzgerald της αστυνομίας της NSW. «Θέλω να συγχαρώ τα θύματα και τη γενναιότητά τους που ήρθαν εδώ μπροστά. [Έχουν] τώρα την ικανότητα να έχουν φωνή. Αυτό ζητούσαν», είπε.

Η Επίτροπος, Κάρεν Γουέμπ δήλωσε ότι η αστυνομία διεξήγαγε μια «πολύ περίπλοκη», «παρατεταμένη» και «ενδελεχή» έρευνα και αναμένει ότι θα εμφανιστούν και άλλα φερόμενα θύματα.

«Δεν υπάρχει θέμα που να είναι πολύ παλιό για να διερευνηθεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα εισακουστείτε και θα λάβουμε σοβαρά υπόψη το θέμα σας» τόνισε.

Ο Τζόουνς έλαβε υπό όρους εγγύηση και θα βρεθεί αντιμέτωπος με το δικαστήριο στις 18 Δεκεμβρίου.

Ο Άλαν Τζόουνς ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αυστραλίας μεταξύ 1984 και 1988, πριν αρχίσει μια νέα καριέρα στο ραδιόφωνο.

Επίσης, κατά καιρούς, εργάστηκε ως ομιλητής και σύμβουλος για στελέχη του Φιλελεύθερου Κόμματος - συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Μάλκολμ Φρέιζερ - και ξεκίνησε αρκετές αποτυχημένες προσφορές για να εκπροσωπήσει το κόμμα τόσο στην πολιτειακή όσο και στην ομοσπονδιακή πολιτική.

Το 2012 ο Άλαν Τζόουνς έγινε πρωτοσέλιδο επειδή υποστήριξε ότι ο πατέρας της τότε πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ «πέθανε από ντροπή» και το 2019 αντιμετώπισε ένα τεράστιο μποϊκοτάζ από διαφημιστές αφού είπε ότι κάποιος έπρεπε να «χώσει μια κάλτσα» στο λαιμό της τότε ηγέτιδας της Νέας Ζηλανδίας της Τζασίντα Άρντερν.

Ο κ. Τζόουνς έχει επίσης μηνυθεί επιτυχώς πολλές φορές για συκοφαντική δυσφήμιση.

Πηγή: skai.gr

