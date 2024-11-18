Πέθανε ο γνωστός Ρώσος χορευτής μπαλέτου, Vladimir Shklyarov – Έπεσε από τον 5ο όροφο

Ο γνωστός Ρώσος χορευτής μπαλέτου Vladimir Shklyarov πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Ο Shklyarov πέθανε μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου το Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπος του θεάτρου Mariinsky στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fontanka το Σαββατοκύριακο.

Η εκπρόσωπος, Anna Kasatkina, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Shklyarov έπαιρνε παυσίπονα για έναν τραυματισμό στην πλάτη και είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη τη Δευτέρα.

Αν και έχει ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα για να διερευνηθεί ο θάνατος του χορευτή, «η προκαταρκτική αιτία» έχει κριθεί ως ατύχημα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti.

The Royal Ballet is deeply saddened to hear the news of the death of Vladimir Shklyarov. We remember his time performing with the Company as a guest artist and our thoughts are with his family and friends.



Photo: Kenneth MacMillan's Manon, 2018. Photograph by Sasha Gouliaev pic.twitter.com/h7T63ds0Ry — Royal Ballet and Opera (@rbo_org) November 16, 2024

Γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη το 1985, ο Shklyarov εντάχθηκε στο Θέατρο Mariinsky το 2003 και έγινε πρώτος χορευτής του - η υψηλότερη θέση σε θίασο μπαλέτου - το 2011.

Κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του, ο Shklyarov πρωταγωνίστησε σε παραγωγές των έργων «Λίμνη των Κύκνων», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Δον Κιχώτης» και «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» του Christopher Wheeldon. Εμφανίστηκε σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων με τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Το 2013 παντρεύτηκε τη συνάδελφο χορεύτρια Maria Shirinkina, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Μια χορεύτρια του Mariinsky, η Diana Vishneva, έγραψε: «Αυτή η τραγωδία φέρνει μόνο δάκρυα και θλίψη ... Είναι τραγωδία για το θέατρό μας».

Το American Ballet Theater, όπου ο Shklyarov ήταν προσκεκλημένος καλλιτέχνης το 2014 και το 2015, τον θυμήθηκε στο Instagram ως «έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, του οποίου η χάρη και το πάθος ενέπνευσαν το κοινό σε όλο τον κόσμο».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Vladimir. Το φως σου θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από την ομορφιά που έφερες σε αυτόν τον κόσμο», κατέληγε η ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.