Ο μυστηριώδης Ουκρανός πιλότος, γνωστός ως το «Φάντασμα του Κιέβου» σκοτώθηκε σε αερομαχία αφότου φέρεται να κατέρριψε πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη, ανέφεραν την Παρασκευή οι Times του Λονδίνου.



Ο λόγος για τον 29χρονο ταγματάρχη Στεπάν Ταραμπάλκα, πατέρα ενός παιδιού, που σύμφωνα με τοπικές αναφορές σκοτώθηκε όταν το MiG-29 που πετούσε καταρρίφθηκε στις 13 Μαρτίου ενώ πολεμούσε ρωσικές δυνάμεις.

