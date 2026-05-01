Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, αναχώρησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής από την κατοικία του στην Μπραζίλια με προορισμό νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Μισέλ Μπολσονάρο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση χρόνιου προβλήματος στον δεξί του ώμο, το οποίο του προκαλεί επίμονο πόνο και περιορισμό της κινητικότητας.

Ο Μπολσονάρο τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό για για λόγους υγείας.

Πέρυσι καταδικάστηκε για συνωμοσία με στόχο πραξικόπημα, μετά την οριακή ήττα του από τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του 2022.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.