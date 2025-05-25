Ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ έδωσε εντολή στον γερμανικό στρατό να εξοπλιστεί πλήρως με όπλα και άλλο υλικό εντός των επομένων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters σήμερα.

Μέχρι το 2029, η Ρωσία μπορεί να έχει ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της επαρκώς για να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Μπρόιερ και άλλων ανώτερων στελεχών του ΝΑΤΟ.

Το έγγραφο που τιτλοφορείται «Οδηγίες Προτεραιότητας για την Ενίσχυση της Ετοιμότητας», το οποίο υπέγραψε ο Μπρόιερ στις 19 Μαΐου, αναφέρει ότι η Γερμανία θα επιτύχει τον στόχο με τη βοήθεια κεφαλαίων που καθίστανται διαθέσιμα χάρη στη χαλάρωση του «φρένου χρέους».

Στην οδηγία, ο Μπρόιερ θέτει προτεραιότητες για τα όπλα που θα πρέπει να αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν με βάση εν μέρει τις προτεραιότητες που έχει θέσει το ΝΑΤΟ. Μεταξύ αυτών αναφέρεται στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Γερμανίας, ιδίως με σκοπό την αναχαίτιση drones.

Πέρυσι, πηγές είπαν στο Reuters ότι το ΝΑΤΟ θα ζητήσει από το Βερολίνο να τετραπλασιάσει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, που περιλαμβάνουν συστήματα μικρής εμβέλειας και μεγαλύτερης, όπως τις συστοιχίες Patriot.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ικανότητα να γίνονται πλήγματα ακριβείας σε στόχους που απέχουν περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, καθώς και πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

Ο Μπρόιερ ζητά επίσης να αναπληρωθούν τα πυρομαχικά της Γερμανίας και να αυξηθούν τα αποθέματά της.

Άλλες προτεραιότητες που αναφέρονται στο έγγραφο είναι η ταχεία επέκταση των δυνατοτήτων της Γερμανίας στον ηλεκτρονικό πόλεμο και η δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος «επιθετικών και αμυντικών δυνατοτήτων» στο διάστημα.



Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

