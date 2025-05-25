Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όπως έκανε κάθε μέρα, η Δρ. Αλάα αλ-Νατζάρ αποχαιρέτησε τα 10 παιδιά της πριν φύγει από το σπίτι. Το μικρότερο, η Σαϊντέν, έξι μηνών, κοιμόταν ακόμα. Και όπως κάθε μέρα, με τον πόλεμο να μαίνεται στη Γάζα και τις ισραηλινές επιδρομές να πραγματοποιούνται λίγα μέτρα μακριά από τη γειτονιά της στο Χαν Γιουνίς, η Νατζάρ ανησυχούσε να τα αφήσει σπίτι χωρίς αυτήν.

Αλλά η Νατζάρ, 35 ετών, δεν είχε πολλές επιλογές. Μία από τους λιγοστούς γιατρούς της Γάζας, μια σεβαστή παιδίατρος στο ιατρικό συγκρότημα Νάσερ, έπρεπε να πάει στη δουλειά για να φροντίσει τραυματισμένα μωρά που μόλις είχαν επιβιώσει από τις ισραηλινές επιθέσεις. Δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτός ο αποχαιρετισμός στην οικογένειά της θα ήταν ο τελευταίος της.

Λίγες ώρες αργότερα, τα απανθρακωμένα σώματα επτά παιδιών της, που σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Χαν Γιουνίς, έφτασαν στο νοσοκομείο της. Δύο άλλα σώματα, συμπεριλαμβανομένου της Σαϊντέν, παρέμεναν κάτω από τα ερείπια. Από τα 10 παιδιά της, μόνο ένα είχε επιβιώσει, μαζί με τον πατέρα τους, τον 40χρονο Χαμντί αλ-Νατζάρ, επίσης γιατρό. Και οι δύο νοσηλεύονται τώρα.

«Είναι μια από τις πιο σπαρακτικές τραγωδίες από την αρχή του πολέμου», δήλωσε στον Guardian ο Mohammed Saqer, επικεφαλής νοσηλευτικής στο νοσοκομείο Nasser. «Και συνέβη σε μια παιδίατρο που αφιέρωσε τη ζωή της στη διάσωση παιδιών, μόνο και μόνο για να της κλαπεί η μητρότητα σε μια στιγμή κρότου και εκκωφαντικής σιωπής».

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από τον διευθυντή του υπουργείου Υγείας της Γάζας και επαληθεύτηκαν από την εφημερίδα Guardian δείχνουν τα καμένα, διαμελισμένα σώματα παιδιών να ανασύρονται από τα ερείπια του σπιτιού της Νατζάρ κοντά σε ένα βενζινάδικο, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να κατακλύζουν ό,τι έχει απομείνει από το σπίτι της οικογένειας.

Ο Αλί αλ-Νατζάρ, 50 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του Χαμντί, συζύγου της Αλάα, δήλωσε: «Όταν άκουσα ότι το σπίτι βομβαρδίστηκε, ενστικτωδώς έτρεξα στο αυτοκίνητό μου και κατευθύνθηκα προς το σημείο, καθώς ήξερα ότι ο αδελφός μου και τα παιδιά του ήταν μέσα. Όταν έφτασα, σοκαρίστηκα. Βρήκα τον ανιψιό μου Άνταμ, ο οποίος επέζησε, να κείτεται στον δρόμο κάτω από τα ερείπια. Ήταν καλυμμένος με αιθάλη, τα ρούχα του ήταν σχεδόν σκισμένα, αλλά η ψυχή του ήταν ακόμα μέσα του. Ο αδελφός μου ήταν ξαπλωμένος στην άλλη πλευρά, αιμορραγώντας έντονα από το κεφάλι και το στήθος του, και το χέρι του ήταν κομμένο. Εξακολουθούσε να ανέπνεε με δυσκολία».

Ο Αλί κάλεσε την ιατρική ομάδα και μετέφερε τους δύο επιζώντες στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια, άρχισε να ψάχνει για τις εννέα αγνοούμενες ανιψιές και τους ανιψιούς του.

«Ήταν πολύ δύσκολο να καθαρίσω το σπίτι επειδή η οροφή ήταν στοιβαγμένη πάνω του. Άρχισα να ψάχνω γύρω από το σπίτι ελπίζοντας να βρω κάποιο από τα παιδιά, επειδή υπέθεσα ότι ο βομβαρδισμός μπορεί να τα είχε πετάξει έξω», είπε. «Αλλά τότε, δυστυχώς, εμφανίστηκε το πρώτο καμένο σώμα. Αφού σβήσαμε εντελώς τη φωτιά, βρήκαμε και τα υπόλοιπα - μερικά ήταν ακρωτηριασμένα και όλα είχαν καεί».

Η Αλάα έσπευσε στο σημείο της έκρηξης καθώς οι διασώστες ανέσυραν το σώμα της κόρης της Ρεβάν από τα ερείπια. Με δάκρυα στα μάτια, παρακάλεσε τους διασώστες να την αφήσουν να την κρατήσει για τελευταία φορά.

«Το σώμα της [της Ρεβάν] κάηκε ολοσχερώς από το πάνω μέρος, δεν είχε απομείνει τίποτα από το δέρμα ή τη σάρκα της», είπε ο Άλι. «Υπάρχουν ακόμα δύο πτώματα των παιδιών του αδελφού μου που δεν μπορέσαμε να βρούμε: το μεγαλύτερο, το 12χρονο αγόρι, ο Γιαχία, και το εξάμηνο κορίτσι, η Σαϊντέν».

Η Αλάα επέστρεψε στο νοσοκομείο για να ελέγξει την υγεία του 11χρονου γιου της Άνταμ και του συζύγου της. Πηγές στο νοσοκομείο Nasser, οι οποίες μετέφεραν τις σορούς των παιδιών μία προς μία στο νεκροτομείο, δήλωσαν ότι η μητέρα τους δεν μπόρεσε να τις αναγνωρίσει, καθώς τα εγκαύματα ήταν πολύ άσχημα.

Τα ονόματα των παιδιών ήταν Yahya, Rakan, Ruslan, Jubran, Eve, Revan, Sayden, Luqman και Sidra.

Το τελευταίο αντίο

«Η Αλάα πήγε στο νεκροτομείο, κράτησε τα παιδιά της στην αγκαλιά της, απήγγειλε το Κοράνι πάνω τους και προσευχήθηκε γι' αυτά», δήλωσε ο Δρ. Άχμεντ αλ-Φάρα, 53 ετών, διευθυντής του παιδικού κτιρίου στο ιατρικό συγκρότημα Nasser. «Οι άλλες γυναίκες γιατροί γύρω της κατέρρευσαν από θλίψη και οργή, αλλά η Δρ. Αλάα παρέμεινε ψύχραιμη. Ο Θεός έστειλε ειρήνη στην καρδιά της. Αφού θάφτηκαν, πήγε κατευθείαν να ελέγξει τον άντρα και τον γιο της και άρχισε να τους φροντίζει».

Οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο περιέγραψαν την Αλάα ως μία αφοσιωμένη, ευγενική και ηθική γιατρό, ικανή να αντέχει τεράστια πίεση, να θεραπεύει δεκάδες παιδιά και ασθενείς καθημερινά και ταυτόχρονα να φροντίζει μια μεγάλη οικογένεια.

«Ανησυχούσε συνεχώς για τα παιδιά της όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο. Όταν άκουσε ότι ένα σπίτι είχε βομβαρδιστεί στη γειτονιά Κιζάν αλ-Νατζάρ, η καρδιά της μάνας την προειδοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε ο Φάρα.

Είπε ότι δεν υπήρχαν λόγια για την απώλειά της. «Αν κάποιος θέλει να μοιραστεί μια γνώμη, ας φανταστεί πρώτα ότι του συμβαίνει - να χάσει ξαφνικά κάθε άτομο που συνδέεται με αυτόν».

Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τα άψυχα σώματα των επτά παιδιών της, η Αλάα πήγε στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν το παιδί της.

«Ο σύζυγός της υπέφερε από σοβαρά τραύματα – εγκεφαλική βλάβη και κατάγματα που προκλήθηκαν από θραύσματα, μαζί με τραύματα από θραύσματα και κατάγματα στο στήθος», είπε ο Φάρα. «Η κατάσταση του γιου της ήταν σχετικά καλύτερη – τα τραύματά του κυμαίνονταν από μέτρια έως σοβαρά».

Όπως κάθε άλλος άνθρωπος έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε

Οι συνάδελφοι και οι φίλοι της Αλάα δήλωσαν ότι τα παιδιά της είχαν αιγυπτιακή υπηκοότητα και ότι η Αλάα και ο Χαμντί σχεδίαζαν να φύγουν για την Αίγυπτο και να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ του Καΐρου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν στον Guardian: «Χθες, ένα αεροσκάφος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έπληξε έναν αριθμό υπόπτων που εντοπίστηκαν να επιχειρούν από μια δομή δίπλα σε στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην περιοχή Χάν Γιουνίς. Η περιοχή Khan Younis είναι μια επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη. Πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκκένωσαν από πολίτες αυτήν την περιοχή για τη δική τους ασφάλεια. Ο ισχυρισμός περί βλάβης σε αμάχους που δεν εμπλέκονται βρίσκεται υπό εξέταση».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας αναφέρει ότι σχεδόν 54.000 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 16.503 παιδιών, έχουν σκοτωθεί στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις σε όλη την επικράτεια.

Ο Φάρα είπε: «Η μόνη μου ελπίδα είναι αυτοί που σκοτώθηκαν να μην είναι απλώς ονόματα σε χαρτί. Γεννηθήκαμε όπως κάθε άλλος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως κάθε άλλος άνθρωπος, έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε».

