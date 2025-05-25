Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις χώρες της E3 - το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία - προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι το Ιράν καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για μια νέα πυρηνική συμφωνία για να εμποδίσει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, σύμφωνα με αρκετές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην εφημερίδα The Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την πυρηνική συμφωνία του 2015, τα κράτη μέλη έχουν την εξουσία να επιβάλλουν ευρείες κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως «snapback», σε απάντηση σε σημαντικές παραβιάσεις των πυρηνικών δεσμεύσεων του Ιράν.

Αυτή η επιλογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη μετά τον Οκτώβριο, την «ημερομηνία λήξης». Οι Ευρωπαίοι υπογράφοντες έχουν καταστήσει σαφές στο Ιράν ότι εάν δεν επιτευχθεί μια νέα και «ουσιαστική» πυρηνική συμφωνία μέχρι τον Αύγουστο, θα ενεργοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος θα οδηγήσει σε εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ιράν.

«Οι Ευρωπαίοι είπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις διαφορετικά, οι Ιρανοί θα καθυστερήσουν σκόπιμα για να δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ευρώπης σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη χρήση του μηχανισμού κυρώσεων», δήλωσαν αρκετές πηγές στη Washington Post.

Την Κυριακή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «εάν οι Ευρωπαίοι ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας, το Ιράν θα απαντήσει δυναμικά».

Η διαφωνία έγκειται στον εμπλουτισμό ουρανίου

Η βασική διαφωνία μεταξύ των πλευρών περιστρέφεται γύρω από τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο βάσει μιας νέας συμφωνίας, το Ιράν επιμένει ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίσει ουράνιο για το πολιτικό του πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post μετά τις συνομιλίες της Παρασκευής στο Ομάν μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει. «Οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σύντομα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

