Η Ακροδεξιά φάνηκε να σημειώνει μεγάλα κέρδη στη Γερμανία και την Αυστρία στις Ευρωεκλογές, έδειξαν δημοσκοπήσεις, συμβάλλοντας στην Ολλανδία προσφέροντας τα πρώτα σημάδια ότι συμβαίνει μια αναμενόμενη στροφή προς τα δεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τους συντηρητικούς της αντιπολίτευσης με 16,5% των ψήφων, από 11% το 2019, σύμφωνα με exit poll που δημοσιεύτηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ARD.

Απώλειες υπέστησαν και τα τρία κόμματα του συνασπισμού του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Εν τω μεταξύ, στην Αυστρία, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας είναι ο πιθανός νικητής της κάλπης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που βασίζεται σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και δημοσιεύθηκαν καθώς η ψηφοφορία έκλεισε το βράδυ της Κυριακής.

Στην Ολλανδία, που ψήφισε την Πέμπτη, τα exit poll έδειξαν ότι το αντιμεταναστευτικό κόμμα του εθνικιστή Γκερτ Βίλντερς επρόκειτο να κερδίσει 7 από τις 29 ολλανδικές έδρες στη συνέλευση της ΕΕ, μόλις μία λιγότερο από τις συνδυασμένες έδρες μιας συμμαχίας Σοσιαλδημοκρατών-Πράσινων.

Τι εξελίξεις δρομολογούνται στη νέα Ευρωβουλή;

Σύμφωνα με το Reuters, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιθανό να είναι πιο ψύχραιμο όσον αφορά τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ είναι πρόθυμο να στηρίξει μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης στην ΕΕ.

Το κοινοβούλιο θα μπορούσε επίσης να είναι πιο κατακερματισμένο, γεγονός που θα έκανε την υιοθέτηση οποιουδήποτε μέτρου πιο δύσκολη και πιο αργή, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εχθρικής Ρωσίας και του αυξημένου βιομηχανικού ανταγωνισμού από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημαίνει επίσης ότι τόσο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς όσο και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, το κόμμα του οποίου αναμένεται να ηττηθεί από την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, θα μπορούσαν να εμφανιστούν μειωμένοι και αποδυναμωμένοι.

Για πολλά χρόνια, οι ψηφοφόροι σε όλο το μπλοκ παραπονιούνται ότι η λήψη αποφάσεων στην ΕΕ είναι περίπλοκη, απόμακρη και αποκομμένη από την καθημερινή πραγματικότητα, γεγονός που εξηγεί τη συχνά χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές της ΕΕ.



Τα σκληρά και ακροδεξιά κόμματα το έχουν εκμεταλλευτεί και προσφέρουν στο εκλογικό σώμα μια εναλλακτική λύση.

«Όποιος πιστεύει ότι χρειαζόμαστε αλλαγή πορείας και ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα στις Βρυξέλλες έχει μόνο μία εναλλακτική, η οποία είναι το Vox», δήλωσε ο κορυφαίος υποψήφιος του ακροδεξιού ισπανικού κόμματος, Jorge Buxade, μετά την ψηφοφορία στη Μαδρίτη.

Στο Βέλγιο, οι ψηφοφόροι εκλέγουν επίσης ομοσπονδιακά και περιφερειακά επιμελητήρια την Κυριακή και προβλέπεται ότι θα στηρίξουν το ακροδεξιό φλαμανδικό αυτονομιστικό κόμμα Vlaams Belang σε αριθμούς ρεκόρ, αν και θα μπορούσε να παραμείνει από τα καθήκοντά του από άλλα κόμματα.

Πηγή: skai.gr

