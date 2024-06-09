Η προσέλευση στις κάλπες των Ιταλών ψηφοφόρων για τις ευρωεκλογές μέχρι τις 7 το βράδυ τοπική ώρα διαμορφώθηκε στο 39,2%, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ρώμης.

Υπενθυμίζεται ότι η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το βράδυ τοπική ώρα, και ότι οι Ιταλοί καλούνται να ψηφίσουν για την ανανέωση του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και για την εκλογή 3.700 δημοτικών συμβουλίων και του περιφερειακού συμβουλίου της περιοχής Πεδεμόντιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

