Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει δημιουργία YORIZON από Hochtief ,Thomas-Krenn.AG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία της YORIZON από τις Hochtief και Thomas-Krenn.AG

Η πράξη αφορά κυρίως τον κλάδο της επεξεργασίας δεδομένων, της φιλοξενίας και συναφείς δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της YORIZON, νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης, από την HOCHTIEF GC Beteiligungsgesellschaft mbH και Thomas-Krenn.AG, σε όλη τη Γερμανία. 

Η πράξη αφορά κυρίως τον κλάδο της επεξεργασίας δεδομένων, της φιλοξενίας και συναφείς δραστηριότητες. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού, καθώς από αυτήν προκύπτουν περιορισμένες θέσεις των εταιρειών στην αγορά. Η κοινοποιηθείσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας εξέτασης των συγκεντρώσεων.  

Γιώργος Φελλίδης

