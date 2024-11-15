Η υποψηφιότητα του Ολαφ Σολτς για την επανεκλογή του στην καγκελαρία μετά την διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού εγείρει ερωτήματα μέχρι και στους κόλπους του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος που ωστόσο διαθέτει έναν πολλά υποσχόμενο τζόκερ στο πρόσωπο του υπουργού Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Ο Σολτς είναι ο κακός υποψήφιος», γράφει το Der Spiegel. «Ποιος θα το πει στον καγκελάριο;» αναρωτιέται η Die Zeit : τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πολύ τρυφερά με τον 66χρονο καγκελάριο εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου.

Μέχρι σήμερα, οι τενόροι του SPD είχαν συσπειρωθεί πίσω από τον ηγέτη του κόμματος. Ομως έπειτα ήρθε η διάλυση του συνασπισμού με τους Πράσινους και τους φιλελεύθερους του FDP λόγω αγεφύρωτων διαφορών σε θέματα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Η συμπροεδρεύουσα του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Γερμανίας Σάσκια Εσκεν επανέλαβε χθες στο Politico : «Ο Ολαφ Σολτς είναι ο υποψήφιός μας για την καγκελαρία και μαζί του θα πάμε στις εκλογές».

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ρολφ Μύτσενιχ παραδέχθηκε ότι υπάρχει «γκρίνια» μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών της περιφέρειας που ζητούν από τον Σολτς να δώσει την θέση του στον Μπόρις Πιστόριους.

Αλλά η γκρίνια δεν περιορίζεται στην περιφέρεια. «Τα στελέχη του SPD ανησυχούν επίσης», γράφει η Die Zeit.

Ο καγκελάριος, με το κόμμα του καθηλωμένο στο 15% στις δημοσκοπήσεις, ελπίζει σε ανάκαμψη αντίστοιχη του 2021.

Ομως οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Από την μία πλευρά, οι συντηρητικοί έχουν συσπειρωθεί γύρω από τον υποψήφιό τους. Από την άλλη πλευρά, «έχει αποτύχει ως καγκελάριος», συμπεραίνει το Der Spiegel και επίσης ως υποψήφιος συνιστά «μεγάλο βαρίδι για το κόμμα».

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Forsa, μόνο το 13% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι το SPD πρέπει να κατέβει στις εκλογές με αυτόν υποψήφιο, ενώ το 58% τάσσεται υπέρ του Μπόρις Πιστόριους, του οποίου η δημοτικότητα ανεβαίνει εδώ και καιρό.

Ενεργητικός, συμπαθητικός, με ξεκάθαρο λόγο, ο 64χρονος υπουργός Αμυνας έρχεται σε αντίθεση προς τον άκαμπτο, γνωστό για τις περιστροφές του Ολαφ Σολτς.

Ο Μπόρις Πιστόριους είναι νικητής όχι μόνο απέναντι στον Σολτς, αν οι Γερμανοί μπορούσαν να εκλέξουν απευθείας καγκελάριο, αλλά και απέναντι στον Φρίντριχ Μερτς, τον αρχηγό της συντηρητικής αντιπολίτευσης CDU/CSU (Χριστινοδημοκρατική Ενωση/Χριστιανοκοινωνική Ενωση) που εξασφαλίζει περί το 32% των ψήφων στις δημοσκοπήσεις.

Μέχρι στιγμής, ο υπουργός Αμυνας εμφανίζεται με το προφίλ του πιστού στρατιώτη: «Εχουμε έναν ομοσπονδιακό καγκελάριο και είναι ο υποψήφιος για την καγκελαρία», δήλωσε πρόσφατα.

Η υποψηφιότητα του Μπόρις Πιστόριους θα αποτελούσε αληθινή πρόκληση για τους αντιπάλους, παραδέχεται ο Βόλφγκανγκ Κουμπίτσκι του FDP.

Ανήκοντας στο στρατόπεδο των «συντηρητικών σοσιαλδημοκρατών» και υποστηρικτής της αμέριστης υποστήριξης και παροχής βοήθειας προς την Ουκρανία, ο υπουργός δεν έχει την υποστήριξη όλων των πτερύγων του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος και συγκεκριμένα εκείνων που κλίνουν προς τον πολύ προσφιλή στην Γερμανία πασιφισμό.

Νομικός, που προειδοποιεί αδιάκοπα για την ρωσική απειλή, είχε σοκάρει τους συναδέλφους του όταν είχε δηλώσει στην γερμανική βουλή ότι θέλει να ξαναδώσει στον υποβαθμισμένο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου γερμανικό στρατό την «μαχητική ικανότητα».

Του προσάπτεται έλλειψη πείρας για το πόστο του καγκελαρίου. Αλλά το ίδιο ισχύει για τον ηγέτη της CDU Φρίντριχ Μερτς.

Αν ο Μερτς θεωρεί ότι το SPD βρίσκεται σε «δύσκολη κατάσταση» εξαιτίας του ηγέτη του, δεν θεωρεί πιθανή μία αποχώρηση της τελευταίας στιγμής, όπως έγινε με τον Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ: «Θέλουν δεν θέλουν, θα κατεβούν στις εκλογές με τον Ολαφ Σολτς», δήλωσε πρόσφατα.

Το ενδεχόμενο αλλαγής υποψηφίου καγκελαρίου είναι πολύ μικρό, εκτιμά επίσης η Ούρσουλα Μυνχ, διευθύντρια της Ακαδημίας Πολιτικής Αγωγής του Tutzing, ακόμη και αν θα ήταν «καλό να γίνει, δεδομένης της αποτυχίας του Σολτς ως καγκελαρίου».

Η απόσυρσή του δεν είναι πολύ πιθανή, δηλώνει, διότι ο Σολτς «θα έδειχνε με τον τρόπο αυτόν ότι θεωρεί πως το SPD δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τις εκλογές». Με το δεδομένο μάλιστα ότι η αντιστροφή της τάσης υπέρ του SPD την τελευταία στιγμή είναι «εξαιρετικά απίθανη».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η νέα κυβέρνηση θα προέλθει από τους συντηρητικούς, ενδεχομένως με την συμμετοχή των σοσιαλδημοκρατών ως εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

