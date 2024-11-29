Ουκρανός βουλευτής προς Μέρκελ: «Φτάνει πια»

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να δικαιολογεί τις αποφάσεις της κατά τη διάρκεια της θητείας της, οι οποίες ενθάρρυναν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και οδήγησαν σε καταστροφικές συνέπειες για την Ουκρανία, δήλωσε στο POLITICO Ουκρανός βουλευτής.

«Εάν είχε δοθεί στην Ουκρανία ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Βουκουρεστίου (το 2008), αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας», δήλωσε την Παρασκευή ο Oleksandr Merezhko, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Οι δηλώσεις του Merezhko είναι απάντηση στα σχόλια της Μέρκελ κατά την προώθηση του νέου της βιβλίου «Freedom», στο οποίο δικαιολογεί την απόφαση να σταματήσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ το 2008, τις συμφωνίες του Μινσκ που οδήγησαν στο πάγωμα του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία για οκτώ χρόνια και τους αμφιλεγόμενους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream από τη Ρωσία προς την Ευρώπη.

Η Μέρκελ έχει επίσης ζητήσει να διερευνηθεί κάποια στιγμή μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, αν και η ηγεσία της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εμπιστευθεί ότι η Μόσχα θα διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

«Δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά και προς το δικό μας συμφέρον να μην κερδίσει ο Πούτιν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η Μέρκελ την Πέμπτη στο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF, αλλά “οι διπλωματικές λύσεις πρέπει πάντα να εξετάζονται παράλληλα”.

Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με το POLITICO.

«Για τι είδους ''επιστροφή στη διπλωματία'' μπορούμε να μιλάμε, όταν μια τέτοια «διπλωματία» υπό την αιγίδα της Μέρκελ με τη μορφή της «Διαδικασίας του Μινσκ» έχει ήδη συμβεί και έχει οδηγήσει σε πλήρους κλίμακας επιθετικότητα;», διερωτήθηκε ο Merezhko.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η Μέρκελ δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Η Μέρκελ έλαβε στα υπόψη της τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις του οικονομικού της εταίρου, της Ρωσίας, περισσότερο από τα συμφέροντα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Merezhko.

Η Μέρκελ έχει δηλώσει ότι αν δεν ήταν οι αποφάσεις της, ο Πούτιν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία πολύ νωρίτερα.

Όμως ο Merezhko δήλωσε ότι ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022, επειδή ήταν σίγουρος ότι δεν θα συναντούσε καμία έντονη αντίδραση από τους πολιτικούς, όπως με τη Μέρκελ το 2014. «Δυστυχώς, η Μέρκελ δεν έμαθε από τα λάθη της», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

