Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους, ανακοίνωσε το στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης Μπάσεμ Ναΐμ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Πριν από λίγες ημέρες οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι θα ξεκινήσουν νέες προσπάθειες, σε συντονισμό με το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, για να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

