Η Άγκυρα ζήτησε σήμερα τον "τερματισμό των επιθέσεων" στην πόλη Ιντλίμπ και την περιφέρειά της, τελευταίο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, έπειτα από σειρά επιδρομών της ρωσικής και της συριακής πολεμικής αεροπορίας.

"Ζητήσαμε να μπει τέλος στις επιθέσεις. Οι πρόσφατες συγκρούσεις προκάλεσαν μια ανεπιθύμητη κλιμάκωση των εντάσεων στη συνοριακή περιοχή", δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντσού Κετσελί επικαλούμενος "τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ και τη συνοριακή περιοχή της".

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση της Τουρκίας από τότε που άρχισε η επίθεση αστραπή των τζιχαντιστών κατά του συριακού καθεστώτος, η οποία τους οδήγησε σε διάστημα δύο ημερών μέσα στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

"Είναι μείζονος σημασίας για την Τουρκία να αποφευχθεί μια νέα φάση ακόμη μεγαλύτερης αστάθειας και να μην πληγούν οι άμαχοι", εκτιμά το υπουργείο.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στη Συρία, η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και συμμαχικές της ομάδες, ορισμένες προσκείμενες στην Τουρκία, μπήκαν σήμερα στο Χαλέπι.

Η ΜΚΟ έκανε λόγο παράλληλα για σφοδρές επιδρομές από ρωσικά και συριακά αεροσκάφη στην πόλη Ιντλίμπ και την περιφέρειά της.

Οι μάχες αυτές που είναι όλο και πιο βίαιες μετά το 2020 έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 255 ανθρώπων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είχε μεταδώσει ότι βίαιες συγκρούσεις μαίνονταν από το πρωί της Τετάρτης ανατολικά της πόλης Ιντλίμπ, σε συνδυασμό με αεροπορικά πλήγματα των κυβερνητικών δυνάμεων.

Ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης "κυβέρνησης" στην Ιντλίμπ, ο Μοχάμαντ αλ Μπασίρ, δικαιολόγησε χθες, Πέμπτη, την επίθεση των τζιχαντιστών δηλώνοντας ότι το καθεστώς "είχε αρχίσει να βομβαρδίζει τις κατοικημένες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε την έξοδο δεκάδων χιλιάδων αμάχων"

Για την Άγκυρα, "οι πρόσφατες επιθέσεις κατά της Ιντλίμπ έφτασαν σε επίπεδο που υπονομεύει το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών της Αστάνα" του 2017.

Η διαδικασία της Αστάνα, η οποία συνδέει τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, επρόκειτο να θέσει τέλος στη σύγκρουση στη Συρία με τη δημιουργία τεσσάρων αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Ωστόσο η Συρία ουδέποτε υπέγραψε τη συμφωνία αυτή.

Η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τρία εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, είχε αρχίσει μια διαδικασία συμφιλίωσης με τη Δαμασκό, υπό την αιγίδα της Ρωσίας, συμμάχου του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, αλλά η προσέγγιση αυτή δεν επιτεύχθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

