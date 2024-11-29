Λωρίδα Γάζας: 2 γυναίκες και 1 κορίτσι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να πάρουν ψωμί

Δύο γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ποδοπατήθηκαν από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από ένα αρτοποιείο του Ντέιρ αλ Μπάλα για να αγοράσει ψωμί, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και μια ιατρική πηγή σε αυτήν την πόλη της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας.

Τα θύματα ποδοπατήθηκαν ενώ προσπαθούσαν να αγοράσουν ψωμί, ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Άκσα στην ανακοίνωσή του.

«Το πλήθος ήταν πυκνό» και «ξαφνικά ακούστηκαν κραυγές. Έπεσαν στο έδαφος» και πέθαναν «από ασφυξία» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν ξέρω τι συνέβη» είπε ο Οσάμα Άμπου Λουμπάν, η κόρη του οποίου σκοτώθηκε. «Πήγα στην αγορά με την κόρη μου. Εκείνη πήγε να αγοράσει ψωμί, μόλις είχε καταφέρει να πάρει ένα, όταν την παρέσυρε ένα πλήθος γυναικών. Μου έφεραν το άψυχο σώμα της», πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Πέμπτη για τις σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων, στέγης και καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, περιγράφοντας μια «καταστροφική» κατάσταση. Ο ΟΗΕ ανέφερε επίσης την Τετάρτη ότι όλα τα αρτοποιεία της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας μπορεί να κλείσουν γιατί δεν υπάρχουν πρώτες ύλες, μολονότι αυτά τα καταστήματα είναι «μια από τις ελάχιστες πηγές τροφίμων που απομένουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

