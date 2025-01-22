Μια πρωτότυπη τακτική χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στρατιώτες για να προσεγγίζουν τους Ρώσους στρατιώτες και να τους παγιδεύουν.

Η τακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί στην πρώτη γραμμή της περιοχής του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, όπου σημειώθηκαν μερικές από τις πιο εξαντλητικές μάχες του πολέμου τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δυνάμεις του Πούτιν προσπάθησαν να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη πριν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Leonid Otdelnov, ένας Ρώσος διοικητής μίλησε για την τακτική αυτή των Ουκρανών στο TV Zvezda. Όπως είπε, οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν ηχογραφήσεις από θορύβους γάτας για να παρασύρουν τις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν σε παγίδες με εκρηκτικά περιοχές.

«Μπαίνουμε μέσα, ακούμε νιαουρίσματα, ας πούμε, στο ντουλάπι. Όταν το ανοίγεις, από συμπόνια, ακούγεται μια έκρηξη, γιατί έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικά» είπε ο Leonid Otdelnov σύμφωνα με τους Times.

Ο Otdelnov δεν είπε εάν έχουν χάσει τη ζωή τους Ρώσοι στρατιώτες από τις παγίδες αυτές που τους στήνουν οι Ουκρανοί.

Οι Moscow Times ανέφεραν πέρυσι ότι Ρώσοι στρατιώτες άρχισαν να φέρνουν γάτες για να αντιμετωπίσουν τα τρωκτικά στην πρώτη γραμμή, ενώ η εταιρεία Dalia Research ισχυρίστηκε το 2017 ότι η Ρωσία ήταν η μόνη χώρα στον κόσμο όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων είχε γάτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.