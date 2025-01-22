Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές με αφορμή τις παρενέργειες που μπορούν να υπάρξουν από την κατανάλωση ενός «αφροδισιακού μελιού» που εισάγεται παρανόμως στη Γαλλία από χώρες όπως η Τουρκία, η Μαλαισία, η Τυνησία, η Ταϊλάνδη κ.α.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της γαλλικής Εθνικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, το μέλι αυτό, που πωλείται είτε διακριτικά σε κάποια καταστήματα, είτε μέσω του διαδικτύου, περιέχει ταδαλαφίλη, η οποία είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας. Το φάρμακο αυτό πωλείται στη Γαλλία μόνο με ιατρική συνταγή και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει καρδιολογικά προβλήματα και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Κάθε χρόνο δεκάδες άνθρωποι επισκέπτονται τα κέντρα αντιμετώπισης των δηλητηριάσεων μετά από κατανάλωση του αφροδισιακού μελιού, αναφέρουν οι αρμόδιες Αρχές της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

