Μέτσολα στον Νικήτα Κακλαμάνη: Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έστειλε σήμερα τις καλύτερες ευχές και συγχαρητήριά της στον Νικήτα Κακλαμάνη, τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

«Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και να ξέρετε ότι μπορείτε πάντα να υπολογίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη στενή μας συνεργασία για την προώθηση και επίτευξη κοινών στόχων», δήλωσε η Πρόεδρος με την ευκαιρία αυτή.

Πηγή: skai.gr

