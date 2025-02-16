Γερμανία: Η Ακροδεξιά επιβάλλει την ατζέντα της

Σε λίγες ημέρες γίνονται εκλογές στη Γερμανία. Στην άλλοτε κραταιά «ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που επιβιώνουν με ευτελείς συντάξεις, που ζουν στα όρια της φτώχειας παρότι δουλεύουν οκτάωρο, που θεωρούν απλησίαστο όνειρο την ενοικίαση στο κέντρο της πόλης, που πληρώνουν υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές αλλά περιμένουν μήνες για ένα ιατρικό ραντεβού.

Επιχειρήματα υπέρ και κατά του Σολτς

Εξηγήσεις για αυτά τα προβλήματα καλό θα ήταν να δώσουν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του απερχόμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς, αλλά και οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) της αντιπολίτευσης που κρατούσαν τα ηνία πριν από αυτόν.



Από την άλλη πλευρά, για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, η Γερμανία βγήκε σχεδόν αλώβητη από την πανδημία, απέφυγε μέχρι στιγμής τα «χειρότερα» από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ και εμφανίζει σαφώς καλύτερη δημοσιονομική εικόνα από τη γειτονική Γαλλία.



Εύσημα για αυτά τα επιτεύγματα θα μπορούσαν να διεκδικήσουν οι Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς, αλλά και οι Χριστιανοδημοκράτες της αντιπολίτευσης.



Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Λίγο πριν την κάλπη αποκομίζει κανείς την αίσθηση ότι τα κύρια προβλήματα της χώρας είναι η ελλιπής αστυνόμευση στα σύνορα και οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Αν υπήρχε έστω και μία μικρή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα συζητηθούν σοβαρά και άλλα θέματα, αυτή μάλλον έχει εκλείψει μετά την επίθεση του Μονάχου, την περασμένη Πέμπτη, με φερόμενο ως δράστη έναν νεαρό Αφγανό.

«Κρυφτούλι» με την AfD

Όλα αυτά είναι «βούτυρο στο ψωμί» του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), που φαίνεται ήδη να εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες, το ζήτημα της μετανάστευσης θεωρείται πλέον το πιο σημαντικό στον προεκλογικό αγώνα. Πολλά κόμματα του συνταγματικού τόξου δίνουν την εντύπωση ότι υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων αποδέχονται την ατζέντα της AfD. Έστω και αποσπασματικά, έστω και προσχηματικά.



Στις 27 Ιανουαρίου ο υποψήφιος των Χριστιανοδημοκρατών για την καγκελαρία Φρίντριχ Μερτς δεν δίστασε να συμπράξει, έστω και έμμεσα, με την AfD, προκειμένου το Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει τα μέτρα που ο ίδιος προτείνει για τον περιορισμό της μετανάστευσης. Η πλειοψηφία ήταν οριακή: 348 ψήφοι υπέρ, 345 κατά και 10 αποχές, επί συνόλου 703 ψηφισάντων.

Η στάση της BSW

Μία ενδιαφέρουσα «λεπτομέρεια» που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη ήταν ότι οι δέκα βουλευτές της αριστερής «Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) απείχαν από την ψηφοφορία. Εάν έδιναν αρνητική ψήφο, όπως θα περίμενε ίσως κανείς για λόγους ιδεολογικής συνέπειας, το «πακέτο Μερτς» δεν θα υπερψηφιζόταν και οι ίδιοι θα μπορούσαν να υπερηφανεύονται ότι ύψωσαν ανάχωμα στην AfD. Αλλά δεν το έπραξαν. Και ας πούμε, για την οικονομία της συζήτησης, ότι ο Μερτς είναι «δεξιός και κακός». Η Βάγκενκνεχτ, που υποτίθεται ότι είναι είναι «αριστερή και καλή», γιατί επέλεξε την αποχή;



Όσο για τον σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο, από τη μία προειδοποιεί τον Μερτς ότι διαπράττει «ασυγχώρητο λάθος» όταν προσεταιρίζεται την AfD, από την άλλη σπεύδει να διευκρινίσει ότι ο ίδιος μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικός στον περιορισμό της μετανάστευσης. Έλεγχοι στα σύνορα; Τους αρχίσαμε και θα τους συνεχίσουμε, λέει ο Όλαφ Σολτς. Επιστροφές μεταναστών στην πρώτη χώρα υποδοχής; Έχουμε ήδη ξεκινήσει.



Ποιον ωφελεί το «κρυφτούλι» με την AfD; Προς το παρόν μόνο την ίδια. Μετά την ψηφοφορία της 27ης Ιανουαρίου τα υπόλοιπα κόμματα δεν βελτιώνονται στις δημοσκοπήσεις. Η αριστερή BSW εμφανίζεται να μην μπαίνει καν στη Βουλή. Όσο για το αίτημα περί απαγόρευσης της AfD, που είχαν καταθέσει από κοινού 113 βουλευτές τον περασμένο Νοέμβριο, «παραπέμπεται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές».









